Dunai Zétény a 2021/2022-es szezonban volt az NB I.-es Egis Körmend kosárcsapatának tagja. Akkoriban jobbára csak az ifi együttesben lépett pályára a fővárosból igazolt játékos, aki egyetlen A csoportos felnőtt meccsét 2022. március 18-án játszotta piros-feketében Kecskeméten. Az akkor erősen tartalékos Rába-parti alakulat az alapszakasz utolsó előtti találkozóján 93-67-re kikapott a hírös városban ahol Dunai Zétény 3 percnyi játékidő alatt 5 pontot szerzett, közte egy triplát is.

Dunai Zétény (10) a Jászberény közönségkedvence lett

Fotó: Pesti József / Forrás: Új Néplap

- Miután megnyertük az U20-as bajnokságot, akkor került hozzánk Zétény - tekintett vissza a kosaras körmendi múltjára egykori edzője, Kocsis Tamás, aki jelenleg is az Egis Körmend utánpótlás sikereiért fáradozik. - Minden mérkőzésen kint volt az édesapjával a budapesti bajnoki döntő ideje alatt, de én már a Vasasból ismertem őt. A Dunai név egyébként nem ismeretlen vasi kosárberkekben, hiszen az édesapa, Dunai Zsolt a Falcoban kosarazott. Zétény szeretetett volna egyet előre lépni, ezért minket választott, aminek természetesen nagyon örültünk, mert egy nagyon elhivatott, rendkívül tehetséges srácról beszélünk, akiben megvolt az a plusz, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy valakiből jó NB I.-es játékos legyen. Talán a következő rosszul sikerült U20-as bajnoki szezonbeli szereplés, illetve a nagy csapatban eltöltött kevés játékperc késztethette arra, hogy ismét váltson.

Dunai Zétény az elmúlt két idényben még a jászberényi kosárlabdacsapat játékosa volt (mielőtt lejárt volna a szerződése), ahol a szurkolók és az együttes tagjai is szerették, hiszen egy csupaszív ember, emellett pedig a teljesítménye miatt is közönségkedvenccé vált. Április végétől egy nem túl komolynak tűnő sérüléssel küszködött, ami nem akart elmúlni, augusztusban pedig nyirokrákot diagnosztizáltak nála.

Körmendi szurkolók buzdítása az Alba elleni meccsen: Kitartás Zétény!

Fotó: Egis Körmend

- Azóta is nyomon követtem pályafutását, örültem, hogy végül Jászberényben megtalálta a számításait és folyamatosan fejlődött - folytatta Kocsis Tamás. - Biztos vagyok benne, hogy rövid időn belül újra A csoportos pályán láthattuk volna, ha nincs ez a sajnálatos betegsége. Egykori klubjaként, csapattársaiként mi is készítettünk számára egy videót, amelyben biztattuk, illetve biztosítottuk arról, hogy mellette állunk, valamint tudattuk vele, hogy ha bármiben segíthetünk neki, ránk nyugodtan számíthat. Szurkolóink pedig még az Alba elleni meccsen kívántak neki sok erőt és kitartást egy molinón keresztül. Mindemellett előkerestük Zétény egykori U20-as körmendi mezét, amit minden akkori csapattársa aláírt és azt el is juttattuk számára, jelezve, hogy nem felejtettük, vele vagyunk.