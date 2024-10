A Körmendi Városi Sportcsarnok VIP termében az Egis Körmend ügyvezetője, Gál László, az Egis Gyógyszergyár Zrt. körmendi telephelyének vezetője, Király István, valamint a város polgármestere Dr. Szabó Barna fogadta a sajtó képviselőit. Gál László örömmel jelentette be a klub és az Egis Gyógyszergyár Zrt. közötti együttműködés meghosszabbítását. A klub és a gyógyszergyár közti támogatói megállapodás egészen 2014-re nyúlik vissza. A cég egyébként idén ünnepli a körmendi telephely fennállásának 55. évfordulóját.

Folytassa Egis! - Névadó szponzora marad a gyógyszergyári cég a Rába-parti alakulatnak

Forrás: Egis Gyógyszergyár Zrt.

Király István, a telephely igazgatója kiemelte, a komoly múlt sikerekben gazdag volt, ez is indokolta a kontraktus meghosszabbítását. Felidézte a 2016-os kupagyőzelmet, illetve a 2022-es bajnoki ezüstöt, amit a rá következő szezonban egy bajnoki bronz követett. Király István hozzátette, bár nem körmendi, de még csak nem is vasi származású, de az már idejövetelekor világossá vált számára, mit jelent a Rába-parti kisvárosban a kosárlabda, milyen fontos részét képezi ez az itt élők közösségének. Az eseményen részt vett a város korábbi polgármestere, Bebes István is.