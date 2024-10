Péntek este Magyarország labdarúgó-válogatottja Hollandiát fogadja Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Minden jegy elkelt a Puskás Arénába, a szurkolók továbbra is bíznak Szoboszlaiékban - pedig valami nem klappol, ezt a vak is látja. Az Európa-bajnokság nem úgy sikerült, ahogy a drukkerek, játékosok és Marco Rossi szövetségi kapitány tervezte, ráadásul után simán, 5-0-ra kikapott a magyar csapat Nemzetek Ligája-meccsen Németországban, majd odahaza csak 0-0-ra végzett Bosznia-Hercegovinával. Persze lehet, hogy elkényeztettek bennünk a játékosok az utóbbi évek remek eredményeivel - valljuk be, nem szoktunk hozzá a sikerekhez. Hollandia semmivel sem lesz könnyebb falat, mint Németország volt - ami válogatottunk torkán akadt. De egy szép győzelemmel könnyű kiengesztelni a drukkereket!

Marco Rossiék Hollandia ellen javíthatnak.. Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton