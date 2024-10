A magyar bajnok Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I.-es kosárlabdacsapata a 2024/2025-ös szezonban is főtáblán szerepel a Bajnokok Ligájában – a sárga-fekete klub már zsinórban ötödik alkalommal lesz ott a sorozat csoportkörében, és „természetesen” egyedüli magyar csapatként indulhat a BL idei kiírásában is. A Falco az idei BL-ben a litván bajnok Rytas Vilnius, a lengyel bronzérmes WKS Slask Wroclaw, és az olasz Pallacanestro Reggiana gárdájával került egy csoportba. A Falco idegenbeli meccsel kezdi a 2024/2025-ös BL-szezont, szerdán 20 órakor Lengyelországban lép pályára. Érdekesség, hogy a Falco legutóbb 2021 januárjában játszott Lengyelországban, akkor a Start Lublin csapatát 83-59-re győzte le.

A Falco "lengyel szakértője", Váradi Benedek a labdával

Fotó: NS/Kovács Péter

Falco KC-Slask Wroclaw - Váradi Benedeket kérdeztük

Váradi Benedek két légiósként eltöltött sikeres szezon után tért haza nevelőegyesületéhez a nyáron. A válogatott irányító az előző, 2023/2024-es szezont éppen Lengyelországban, a Trefl Sopot csapatában töltötte – amellyel bajnokságot is nyert. Vagyis jól ismeri a lengyel pontvadászatopt, valamint a Falco első BL-ellenfelét a Slask Wroclaw gárdáját.

– Igaz, talán mondhatom azt, hogy elég friss emlékeim vannak a Wroclawról, a bajnoki elődöntőben csaptunk össze amikor a Sopot játékosa voltam – árulta el Váradi Benedek. – Jópár akkori játékos még ott van a Wroclaw mai keretében is, illetve az edzői stáb sem változott – vagyis egy összeszokott, stabil, szervezett rivális vár ránk. Mivel a rájátszásban már elég sok kártyát kiteregetnek a csapatok, így azért rendelkezem némi információval az ellenfelünkről, ellenfelünk stílusáról – természetesen amit tudtam, az elmondtam a szakmai stábunknak. Alapvetően a lengyel bajnokságban az élcsapatok gyors, fizikális kosárlabdát játszanak, sok atletikus, jól dobó játékost vonultatnak fel. Ráadásul a Wroclaw az elmúlt hétvégén megnyerte a négy csapatot felvonultató lengyel Szuperkupát, vagyis egy szép, értékes trófeával kezdte a szezont – feldobott állapotban lehet. Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a védekezésünkön lesz a fő hangsúly – ilyen szinten csak jó védekezéssel lehet meccset nyerni. Kontrollálnunk kell az összecsapást, le kell lassítani riválisunkat, felállt védelem elleni játékra kell kényszerítenünk – és jó lepattanózásnak is nagy jelentősége lesz. Még most is úgy vélem, hogy kiegyenlített erőviszonyok vannak a csoportunkban – bárki megverhet bárkit. Természetesen idegenben mindenig nehezebb egy csapat dolga, de azon leszünk, hogy győzelemmel térjünk haza. Teljes a csapatunk, motiváltak vagyunk, becsülettel felkészültünk, nagyon várjuk már, hogy elkezdődjön a BL-szezon! Végezetül biztonságos, jó utat kívánok a minket elkísérő szurkolóknak!