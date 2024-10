Természetesen a címvédő, Bajnokok Ligája-szereplő Falco lépett pályára esélyesként. Ráadásul a körmendiek nélkülözték Durázi és Kiss Mátyás játékát.

Váltott pontok vezették fel a meccset – Pripiras két hármast is behintett a vendégektől. Aztán bemelegedett a Falco, jó védekezésből gyors támadásokat vezetett, és jöttek a triplák is – időt kért Forray mester (6. per: 19-10). Rendezte is a védekezését a vendég. De a hazai előny a második etap elején máris 10 pont fölé hízott – Diggs harmadik triplája után (12. perc: 36-21). Aztán 20 pontos fórt ünnepelhetett a hazai publikum (14. perc: 43-23). Ám a Körmend szívósan küzdött, próbálta látótávolságban tartani ellenfelét – be is nézett 10 pont alá (18. perc: 47-38)! Konakov mester rögtön maga köré gyűjtötte a tanítványait. Sebességet váltott a Falco, majd 13 pontos előnye birtokában vonulhatott nagyszünetre (20. perc: 53-40) – de meccsben maradt a Körmend.