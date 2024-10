A Falco erőltetett menetben van, szerdán a Bajnokok Ligájában verte meg óriási, fizikális csatában a vendég olasz Reggiana gárdáját (78-71) – ezzel a második BL-meccsét is behúzta. A hazai porondon is menetel, mind a négy bajnokiját (PVSK, Kecskemét, Körmend, Szeged) simán nyerte. De most egy igazán komoly ellenfelet lát vendégül, ugyanis a Paks is veretlen: a Honvéd, az Alba, a PVSK és a Körmend sem tudta megállítani. Az ASE remekül erősített a nyáron, többek között leigazolta azt a Benke Szilárdot, aki korábban a Falco mezében halmozott sikert sikerre. Sokak szerint az idei szezonban a Paks a Falco legfőbb kihívója.

Tiby Matthew, a Falco kulcsembere

Fotó: © Unger Tamás



Matthew Tiby régóta kulcsjátékosa a Falcónak, fontos szerepet játszik a sárga-fekete gárda sikereiben – idén is.

– Igen, elég jól kezdtük a szezont mind a hazai, mind a nemzetközi porondon, de még tudunk, sőt, kell is fejlődni – fogalmazott a Falco amerikai légiósa Matthew Tiby. – Rutinos játékos vagyok, minden szezonnak úgy vágok neki, hogy mind egyéni, mind csapatszinten előre tudjak lépni – örülök, hogy hasznos tagja lehetek a Falcónak. Jó csapatban játszhatok, kiváló edzők kezei alatt, nagyszerű körülmények közepette, rendre telt ház előtt léphetek pályára – jó helyen vagyok. Sorra jönnek a feladatok: most a Paks következik. Ellenfelünk kiváló csapat, ráadásul lendületben van, biztos, hogy önbizalomtól duzzadva lép pályára ellenünk. Nehéz, kiélezett meccsre számítok. De mi is kiváló fizikális, mentális állapotban vagyunk – igaz, a fáradtságra amúgy sem hivatkozhatnánk, hiszen tudtuk, hogy mit vállalunk a BL-szerepléssel. Szilivel mostanában nem beszéltem, de a videókon látszik, hogy jól érzi magát Pakson, jól teljesít, örülök a sikereinek – nemes ellenfél lesz. Edzésen gyakran összecsaptunk, mindig jókat harcoltunk, most élesben is megvívunk!

Az Egis Körmend harcias fiatalja, Gáspár Mátyás (17)

Fotó: Jámbori Tamás



A Falco és a Paks után újabb nehéz feladat vár az Egis Körmendre, amely két idegenben megvívott meccs után végre ismét hazai környezetben léphet pályára. Szükség is lesz Forray Gáboréknak fanatikus közönségük támogatására, hiszen a jó erőkből álló, de visszafogottan kezdő DEAC látogat a Rába-partra. A hajdúságiak keretében az egyik legmeghatározóbb játékos a 2020/2021-es szezonban a Falcot erősítő Anderson, aki mellett kiváló magasemberekből sincs hiány. A korábbi ZTE-játékos Ostojic, valamint az egykor Szolnokon pattogtató Williamson is komoly erőket képvisel a palánk alatt. Drenovac hatodik szezonját kezdte meg idén DEAC-mezben, egyik legfőbb erőssége csapatának. Lesz tehát dolga bőven Forray Gábor alakulatának a 4x10 perc során. A cívivárosiak két győzelemmel és egy vereséggel jelenleg hatodikok a tabellán. A szombathelyi és paksi mérkőzéshez képest az első negyedtől kezdve észnél kell lennie a piros-fekete gárdának, különben a DEAC sem kegyelmez majd. TG, SD