Falco KC

Milos Konakov, a Falco vezetőedzője

Fotó: Unger Tamás

A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely parádésan kezdte a szezont sem a Bajnok Ligájában (Wroclaw, Reggiana), sem a hazai porondon (PVSK, Kecskemét, Körmend, Szeged, Paks) nem talált eddig legyőzőre. És nem valószínű, hogy az Oroszlány fogja megállítani a menetelő szombathelyi együttest. Az OSE hullámzóan teljesít, háromszor kapott ki, kétszer nyert - de mindkét eddigi győzelmét (ZTE, Kecskemét) hazai pályán gyűjtötte be. A napokban egyébként légiós cserélt az oroszlányi gárda: Chico Carter távozott, a helyére pedig érkezett az irányító és mezőny poszton is bevethető, rutinos, 30 éves amerikai Duane Wilson. A Falco és az OSE a felkészülési időszakban egyébként összecsapott egymással: a Horváth Zoltán Emléktorna bronzmecsén fölényesen, 84-55-re nyert a házigazda sárga-fekete gárda. Az oroszlányi bajnokin is egyértelműen a Falco az esélyes - amely ráadásul rápihenhetett a meccsre, ugyanis a héten nem szerepelt a BL-ben.

Körmend

Az Egis Körmend nehezebben lendül bele a szezonba, eddig mindössze egy győzelmet számlál, az újonc PVSK-t gyűrte le (91-84), az Albától, a Falcótól, a Pakstól, és a Debrecentől pedig kikapott. A legutóbbi, DEAC elleni hazai pályán elszenvedett vereség (80-85) után Forray Gábor vezetőedző elkeseredetten nyilatkozott, több játékosából a tüzet, a küzdést, a minden áron győzni akarást hiányolta. Innen kellene felállni a piros-fekete gárdának. De nem lesz könnyű dolga, ugyanis az NKA Pécs - a Falcóhoz és a Szolnokhoz hasonlóan - még hibátlan, elverte az Oroszlányt, a Sopront, a Honvédot, az Albát (!) és a PVSK-t. A pécsi gárda duzzad az önbizalomtól, több játékosa is nagy formának örvend - így többek között Durmo Ibrahim, vagy Bacovic Vasilije (de összességében is jó légiósokat választott a Pécs). Komoly formajavulás kellene a Körmendtől, hogy meglepje, legyőzze ellenfelét.

Forray Gábor, a Körmend mestere

Fotó: NS/Árvai Károly

A 6. forduló további párosítása: DEAC-Paks 54-82, Honvéd-Kecskemét 58-87, Sopron-Szeged, Szolnok-Alba, ZTE-PVSK.