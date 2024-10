Az NB I.-es bajnokságot négy sima győzelemmel (PVSK, Kecskemét, Körmend, Szeged) kezdő Falco KC a Bajnokok Ligája első körében Lengyelországban, a Wroclaw vendégeként aratott bravúros diadalt – az irányítást végig kézben tartva 84-75-re nyert. Míg a Reggiana a litván Vilniust fogadta, és verte el 10 ponttal (77-67). Az olaszoknál a 19 éves szenegáli center, Mouhamed Faye nagyot játszott, 15 ponttal, 8 lepattanóval és 5 blokkal zárta a meccset – érdekesség, hogy a Reggina 32 védőlepattanót szerzett a litvánok ellen. A rutinos nemzetközi szereplőnek számító Reggiana egyébként két győzelemmel és egy vereséggel kezdte az olasz bajnokságot – Európa egyik legerősebb pontvadászatát. A statisztikai mutatók szerint a Reggiana rendre csapatként játszik – öt-hat játékos között oszlanak meg a pontok. Ha a Falco ismét nyer, akkor nagy lépést tesz a csoportból való továbbjutás felé.

Fotó: Unger Tamás

– Nehéz, egyben nagyon fontos mérkőzés vár ránk –fogalmazott Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I.-es kosárlabdacsapatának vezetőedzője.

– Jól kezdtük BL-t, a lengyelországi győzelem jót tett az önbizalmunknak. Megpróbálunk olyan meccset játszani, olyan teljesítménnyel előrukkolni, mint Wroclawban. Gondolok itt arra, hogy 40 percig kell koncentrálnunk, ügyelni kell a lepattanókra, a védekezésre, és csapatként, szervezetten kell kosárlabdáznunk. Már bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk erre. Erőltetett menetben vagyunk, de tudtuk, hogy mit vállalunk, és úgy érzem, hogy fizikálisan rendben van a társaság. És hát az ellenfelünk is sorozatban játssza a meccseit. Fizikális, hajtós, sok párharcot magába foglaló mérkőzésre, kiélezett csatára számítok. Nehéz dolgunk lesz, egy kiváló ellenfelet fogadunk – szerencsére ahogyan hallom telt ház lesz, tehát ismét számíthatunk a közönségünk segítségére! Természetesen az a célunk, hogy hazai pályán is győzelemmel kezdjük a BL-szezont!

A találkozóra már csupán úgy 100 belépő vár gazdára, ezért a mérkőzés napján kinyit a jegypénztár – de a klub honlapján online is lehet tikettet rendelni.

Az F csoport másik szerdai mérkőzésén Vilnius–Wroclaw összecsapást rendeznek.