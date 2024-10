Hazai edző nyilatkozata

Forray Gábor: - Mindenképpen nagyon örülök, hogy tudtunk nyerni, és köszönöm a közönségnek ezt a nagyszerű biztatást, támogatást, hiszen átsegítettek minket a holtponton. Nehéz dolgunk volt, hiszen az előző mérkőzésen feltörölték velünk a padlót. Hiába vagyunk profi játékosok, azért mégis mindenkinek benne maradt a fejében. Az elsődleges feladatom az volt, hogy megpróbáljam felrázni a csapatot. Az első negyed ismét nem sikerült jól, tehát nyilván nekem is változtatnom kell a bemelegítési folyamaton és más dolgokon, mert így nem lehet elkezdeni egy mérkőzést. Azt gondolom, hogy amit a szünetben megbeszéltünk, az onnantól kezdve látszott is a pályán, hiszen a második félidőt végig kontrolláltuk. Attól függetlenül, hogy mi irányítottuk a játékot, a Körmend azért mégiscsak a Körmend, de jelen pillanatban semmilyen különbség nincs a költségvetésünk között, így a lehetőségeink sem jobbak a PVSK-énál. Ez valóban egy rangadó volt, és úgy gondolom, hogy ezen a meccsen semmilyen más eredmény nem lett volna elfogadható, mint a győzelem. Nyilván emiatt a nyomás miatt is játszottunk kicsit görcsösen, és az előző nagyarányú vereség is hatással volt ránk. A PVSK viszont nagyon jól kihasználta a helyzetet, és minden mindegy alapon játszottak, de nagyszerűen teljesítettek. Gratulálok nekik, mert úgy gondolom, hogy sok csapat számára kellemetlen ellenfelek lesznek. Ha kivesszük a három topcsapatot, akkor nagyjából bárki bárkit megverhet, ezt most a PVSK is bizonyította. Szóval gratulálok nekik, és gratulálok a játékosaimnak is, különösen a második félidőben mutatott hozzáállásért, hiszen ott kezdtünk el igazán harcolni, védekezni, és közösen a közönséggel sikerült ezt a mérkőzést “kibrusztolnunk”, szó szerint. Most pihenünk egy napot, regenerálódunk, de igazából szerdán már megint megyünk egy nagyon erős csapat otthonába, és utána szombaton egy másik jó csapat ellen. Szóval most egy nehéz sorozatba kezdtünk bele, amit valahogy át kell vészelnünk, és az a célunk, hogy próbáljunk valamelyik mérkőzésen meglepetést okozni.