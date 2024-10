Az Egis Körmend-DEAC találkozót követően a vasiak trénere, Forray Gábor nem rejtette véka alá csalódottságát.

Forray Gábor elnézést kért a szurkolóktól

Fotó: © Szendi Péter

Hazai edző nyilatkozata

Forray Gábor : Először is gratulálok a DEAC-nak, megérdemelten nyertek. A kosárlabda, mint minden más sportág a férfiaknál, ma már atléták és harcosok küzdelme. Azok, akik nem tudnak küzdeni, nem tudják felvenni a harcot – a szó pozitív értelmében verekedni és használni a testüket – elveszítik a csatát, és végül a háborút is. Amikor a labda szabadon gurul, rá kell vetődni. Valószínűleg ez az én hibám is, hiszen én vagyok az edző, de nem véletlen, hogy mindig ugyanazoknál a játékosoknál jelentkezik ez a probléma. Ma el kell fogadni, hogy a kosárlabda az atléták és gladiátorok sportja, és aki ezt nem érti meg, mindig veszíteni fog. Ez az elsődleges dolog, csak ezután jön a taktika és a pontosság a dobásoknál. Ha megnézzük, a Debrecen ma csak 20%-os dobási hatékonysággal játszott, mégis megérdemelten nyertek. Tudtam, mire vállalkoztam, tisztában vagyok vele, hogy nehéz feladat előtt állunk, de nem fogjuk feladni. Külön köszönjük a szurkolóinknak, hogy végig mellettünk álltak és biztattak minket. Sajnos nem tudtam betartani azt az ígéretet, amit tettem, hogy harcolni fogunk az utolsó pillanatig, és ezért fáj a vereség. Nem láttam minden játékosban azt a tűzzel teli győzni akarást, amit szerettem volna. A legtapasztaltabb játékosunk játszotta ma a legtöbbet a magyarok közül, mert ő volt az, aki mert kezdeményezni, aki oda mert állni, még ha nem is olyan gyorsak már a lábai. De akkor is, ő odaállt. Sokszor nehéz elfogadni, ha valakit kritizálok, mert azonnal megsértődik, de nekem az a feladatom, hogy ezt megoldjuk, és meg is fogjuk oldani. Ez sokkal nehezebb, ha valakinek olyan a karaktere, amilyen, mintha meg kellene tanítanom valakit alapvető dolgokra. Egy fókát is meg lehet tanítani arra, hogy pörgesse a labdát az orrán, vagy egy medvét biciklizni a cirkuszban. De azt, hogy valaki harcos legyen, már nehezebb elérni, mert arra születni kell. Most azon dolgozunk, hogy ezt kihozzuk a játékosainkból. Előttünk áll egy kemény mérkőzés Pécsen, ahol az ellenfelünk pont abban erős, amiben mi most csődöt mondtunk: harcolnak, minden labdáért mennek. Ezért nyertek annyi meccset. A lecke adott, és tudjuk, hogy hol kell javulnunk. Kérjük a szurkolóink elnézését, ők mindent megtettek, hogy támogassanak minket, a vereség nem rajtuk múlt. Ők oda tették magukat, mi is próbálkoztunk, de