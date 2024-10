Mint arról korábban beszámoltunk, az Egis Körmend 12 ponttal maradt alul a Paks vendégeként. Forray Gábor elmondta, az első félidőben nem tudták megvalósítani, amit előzetesen megbeszéltek.

Forray Gábor ismerteti a taktikát

Fotó: Jámbori Tamás

Hazai edző nyilatkozata

Kostas Flevarakis:

- Gratulálok a csapatnak az újabb nagy győzelemért és a szurkolóknak a remek hangulatért. Ismét elmondhatjuk azt, hogy a védekezésünk dönt el mindent, fontos számunkra, hogy a mérkőzés elején próbáljunk meg minél nagyobb előnyt kialakítani, ez a félidőre sikerült is, viszont nem szabad elfelejtenünk, hogy sok idő van még a második félidőben is. A Körmend ugyanazt csinálta, mint a Falco ellen, hiszen ott is mínusz 19 pontról zárkóztak fel, itt is sikerült nekik mindösszesen 4 pontra megközelíteni minket. A második felvonásban nem voltunk elég energikusak, ez talán abból is adódhat, hogy ez a héten a második mérkőzésünk és ilyen még nem volt. A legfontosabb viszont az a tény, hogy győzni tudtunk, jó mentalitással és hozzáállással. Készülünk a Falco elleni meccsünkre.

Vendég edző nyilatkozata

Forray Gábor:

- Gratulálok a paksi csapatnak, megérdemelten nyerték meg a meccset. Kicsit ez a találkozó a Falco elleni összecsapásunkra hasonlított, ott is kicsit álmosan kezdtünk, viszont a második félidőben véghez tudtuk vinni azokat a dolgokat, amiket megbeszéltünk. Visszajöttünk a meccsbe, 4 pontra is megközelítettük a hazai gárdát, azonban a kritikus pillanatokban mindig mi hibáztunk, az ellenfél pedig kihasználta ezt. Nehéz helyzetben vagyunk, de nem csak mi, hanem minden kollégám, mert gyakorlatilag nincsen magyar magas ember. Ez tavaly a Paksnál is probléma volt és az eredménye majdnem egy kiesés lett. Valamilyen olyan konstruktív megoldás kell, amivel segíteni tudjuk egymást, mert magasember nélkül nem lehet játszani, a légiósok száma pedig limitálva van. Az előző két meccsünket gyakorlatilag a palánk alatt veszítettük el, mert lepattanókban, súlyban, magasságban nem vagyunk ott. A második félidőből lehet építkezni, azt viszont tudni kell, hogy idén nekünk sajnos nem a Paks a riválisunk, én kívánom nekik, hogy a végén odaérjenek a top helyekre, van rá sanszuk, hiszen nagyon jó csapatuk van. Mi szeretnénk stabilizálni a helyünket, próbálunk harcolni a playoffért, nem lesz egyszerű, hiszen sok csapat pályázik erre a pozícióra. Van bennünk kraft, most olyan meccske jönnek, ahol egyenlő esélyekkel léphetünk pályára, ezeket igyekszünk majd megnyerni.