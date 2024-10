Hazai edző nyilatkozata

Jandro Zubillaga: - Sok mindennel elégedett voltam, szépen járattuk a labdát támadásban, 31 gólpasszunk volt. Sikerült gyors indításuk után sok pontot szerezni és az öt az öt elleni játékunk is hatékonynak bizonyult. A védekezésben voltak hibák, főleg az első két negyedben, aztán ezen a téren is előreléptünk és ez fontos, hogy folyamatosan fejlődjünk. Azt azonban el kell mondanom, hogy nem értem, miért nem lehetett arra mód, hogy pénteken ne kelljen újabb bajnokit játszanunk a múlt heti két nemzetközi és a mostani bajnoki mérkőzés után. A játékosoknak szüksége lenne több pihenésre, sajnos a magyar bajnokságban csak négy légiós szerepeltetése engedélyezett, a nemzetközi porondon az ellenfelek hattal, héttel állnak fel és nincs 200 olyan minőségű magyar kosaras, akit ezen a szinten lehetne használni. Természetesen tiszteletben tartjuk a szabályokat, de ezt akkor is tartom, ha pénteken tudnánk nyerni a Paks ellen.

Vendég edző nyilatkozata

Forray Gábor: - Ahogy mondani szokták: rosszkor voltunk rossz helyen… Az Alba a múlt héten egy rossz meccs után a visszavágón húsz ponttal nyert a Prievidza ellen és ettől óriási önbizalommal kezdte a meccset. Mi arról beszéltünk, hogy az elején nem engedhetjük, hogy ritmust fogjon a Fehérvár, mert akkor lehetetlen megállítani, erre pont ez történt… Az sem mindennapi, hogy egy csapat húsz triplát dobjon egy mérkőzésen. Szót kell ejtenem a szurkolóinkról, akik hétköznap este is megtöltötték a vendégszektort és hangerőben le is győzték a hazai drukkereket, nekünk fel kell nőnünk melléjük és igyekszünk a későbbiekben sok szép pillanatot okozni, hálásak vagyunk nekik, hogy ennyien buzdítottak és a vereség ellenére is kihívták az öltözőből a csapatot.

Hazai játékos nyilatkozata

Simon Dávid: - Nagyon vártam már a pillanatot, hogy megmutathassam magam, óriási élmény volt pályára lépni és örülök, hogy kosarat is tudtam szerezni, ez egy olyan csapatban, mint az Alba, nagyon fontos egy fiatal játékosnak. Remek az összhang a csapatunkban, ezúttal remekül passzoltunk és szépen támadtunk.