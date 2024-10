Az egész heti munkával elégedett vagyok, jól dolgoztak a srácok, és az eredmények is pozitívak voltak, a mai mérkőzés után azonban van némi hiányérzetem. Bebizonyosodott, hogy ha kicsit is elvesztjük a fókuszt, csökken a koncentráció, akkor sokkal nehezebbek lesznek a mérkőzéseink. Ma nem tettünk annyit bele a meccsbe, mint szombaton, ezért lett szorosabb az összecsapás, de a győzelmünk így is megérdemelt volt