A Szombathelyi AK-Sportiskola 14 éves játékosa, Gergely Márk az ETTU Youth Series versenysorozat szerbiai állomásán remekelt Nisben.

Gergely Márk az egyéniben nyert serleggel Fotó: SZAK-Sportiskola

Három korosztályban, U11-ben, U13-ban és U15-ben álltak asztalhoz az asztaliteniszezők. Gergely az U15-ös fiúknál első helyen kiemelt volt egyéniben is és vegyes párosban is - utóbbiban Fegyver Zsófiával az oldalán. Fiú és lány páros számot nem rendeztek. Márk remekül játszott, egyéniben összesen hét győzelmet könyvelhetett el, és mindössze két játszmát veszített. A döntőben a német Jonathan Gaisert győzte le magabiztosan. Vegyes párosban most először indult Fegyver Zsófiával és esélyeshez méltón meneteltek. A fináléban a német és horvát Degive-Benkő kettőst 3-2-re verték meg és ezzel sikerült a duplázás.