A zöld-fehér klub vezetősége a pénteki - Rubeola ellen 8-1-re megnyert - bajnoki előtt köszöntötte Hajmási Milánt, aki már több mint 300 NB I.-es meccset játszott HVSE-mezben. És kulcsszereplőként vette ki a részét a Haladás VSE futsalcsapatának összes nagy sikeréből.

Hajmási Milán

Fotó: Unger Tamás

- A 2013/2014-es szezonban mutatkoztam be a Haladásban, és saját nevelésű játékosként mindig nagyon büszkén viseltem a zöld-fehér mezt - árulta el a 29 esztendős Hajmási Milán. - Azt soha nem gondoltam volna, hogy egyszer eljutok 300 NB I.-es meccsig - de sikerült, és a reményeim szerint még messze a történet vége. Nem tagadom, nagyon büszke vagyok erre a jubileumra!

Bajnok Ligája - Hajmási Milán szerint erős a csoport

A bajnoki címvédő, listavezető Haladás a héten a futsal Bajnokok Ligájában szerepel. A szombathelyi gárda nehéz csoportba került: a házigazda Kairat Almaty, a szintén kazah FC Semey, valamint a portugál Sporting CP ellen meccsel Kazahsztánban, Almatiban. Mindenki játszik mindenkivel, majd az első három helyezett jut tovább az elit körbe, a legjobb 16 közé.

– Ez a negyedik szezonunk a Bajnokok Ligájában, mondhatom tehát, hogy nemzetközi rutinnal felvértezve utazunk Kazahsztánba – folytatta Hajmási Milán. – De igazán erős csoportba kerültünk. A Sporting tavaly BL-döntőt játszott. A Semey kazah bajnok, a keretében rengeteg brazil légióssal, többek között volt játékosunk, Luiggi is ott szerepel. És hát a Kairat is meghatározó klubja a nemzetközi futsalnak. De szerintem van esélyünk kiharcolni a továbbjutást – nekünk is jó csapatunk van, jó formában vagyunk, bő a keretünk. Az első meccs nagyon fontos, a Kairat ellen meglepetést kell, kellene okoznunk! Amire csak fegyelmezett, harcos játékkal lesz esélyünk. Én mindenesetre bizakodva várom a kazahsztáni csoportkört.

Menetrend, kedd: Sporting SP (portugál)–FC Semey (kazah) 14.00, Haladás VSE–Kairat Almaty (kazah) 17.00. Szerda: HVSE–Sporting 14.00, Kairat–Semey 17.00. Péntek: Semey–HVSE 12.00, Kairat–Sporting 15.00.

Hosszú repülőút

A szombathelyi delegáció hétfőn hajnalban, 2 órakor kelt útra, Bécsben szállt repülőre, hogy aztán egy németországi, frankfurti átszállással Kazahsztán fővárosában, Asztanában landoljon – de még onnan is következett egy két órás repülőút Almatiig. Így összesen úgy 14-16 órát töltött a levegőben a zöld-fehér együttes. Az biztos, hogy ilyen hosszú, fárasztó utaszás után kedden dálután nem lesz egyszerű feladat pályára lépni...