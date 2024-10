A Haladás a múlt héten Kazahsztánban, a Bajnokok Ligájában szerepelt, kedden, szerdán és pénteken is pályára lépett – a kazah Kairattól (0-4), a portugál Sportingtól (0-2) és a szintén kazah Semeytől (1-6) is kikapott. A sorozatterhelés és a hosszú utazás okozta fáradtság bizonyára ott lesz még a lábakban hétfőn este – de a HVSE így is esélyesként lép pályára az Aramis ellen. Bár a rutinos játékosokat felvonultató, a tabella 5. helyén álló budaörsi gárda nincs rossz formában, előző három bajnokiját két győzelemmel és egy döntetlennel tudta le – legutóbb Berettyóújfaluban ikszelt (2-2). Az Aramisban Büki Baltazár és Bognár Bence a gólfelelős – előbbi kilenc, utóbbi nyolc találatnál jár.

Anyagi problémák



A Haladásnak a hazai mezőnyben nem igazán akad ellenfele, bő és erős a kerete, a mag régóta együtt játszik. Igaz, a hírek szerint a zöld-fehér klubot érintő anyagi problémák elérték a futsalcsapatot is. Kérdés, hogy ebben a nehéz helyzetben menyire van rend a fejekben...