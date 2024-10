Az egy pont is több a semminél – akár így is értékelhetjük a vasárnapi Dorog (1-1) elleni hazai bajnokit. Ráadásul a Haladás VSE a hajrában, a 78. percben egyenlített Tarján Patrik találatával. Szenczi Imre vezetőedző csapata a meccset megelőzően az utolsó négy bajnokiját elveszített, a Dorog elleni pontszerzés éppen ezért lelkileg is sokat számított. A zöld-fehérek az egy pontokkal persze nincsenek nagyobb beljebb, jelenleg a 15. helyen állnak, öt pont a lemaradásuk a már bentmaradást ért 13. helytől.

Ikszelt a Haladás. A fekete mezes vasiak 1-1-re végeztek a Doroggal. Fotó: Unger Tamás



– Köszönjük szépen a szurkolók buzdítását, nagyon sokat segített a gyerekeknek. – mondta Szenczi Imre, a Haladás VSE edzője. – Az első félidőben megint „dobtunk” egy ki nem kényszerített hibát amivel előnyhöz juttattuk az ellenfelünket. A második félidőben már élesebb volt a csapat és megérdemelten egyenlített. Talán, ha nincs a véleményes kiállítás, akár a fordítás is sikerülhetett volna.



A vasiak vasárnap 11 órakor az utolsó helyen álló Gyirmót II. otthonában lépnek pályára. Ezt követően idén még három meccs vár a szombathelyiekre. November 10-én 16 órakor a Komáromot, 17-én – szintén 16 órakor – a Sopront fogadják, majd 24-én 13 órai kezdettel Balatonfüreden zárják az évet.