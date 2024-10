A vasiak vasárnap 3-0-ra kikaptak a Puskás Akadémia II. vendégeként, így továbbra is kiesőhelyen állnak a tabellán.



Szenczi Imre, a Haladás VSE vezetőedzője. Fotó: Unger Tamás

- Óriási különbség volt a múlt heti és a vasárnapi vereségünk között - mondta Szenczi Imre. - Ami azonos, hogy egyik mérkőzésen sem szereztünk pontot, pedig tegnap megvoltak a lehetőségeink ehhez. Már az első támadásunkból a 15. másodpercben megszerezhettük volna a vezetést majd nem sokkal utána az ötösről sem tudtunk a hálóba találni. Ezek sokkal többek voltak mint helyzetek. Volt még lehetőségünk az első félidőben, ám szokásunkhoz híven ismét összehoztunk egy elkerülhető gólt amiben többen is hibáztak. A labdás, hosszan indítani akaró játékosra nem a megfelelő ember adott nyomást, ráadásul az indítás elleni védekezés is hibás volt és enyhén szólva is lesgyanús. Ennek ellenére még menthető lett volna a játékhelyzet, de nem tudtuk megoldani a feladatot. Így a minimum kétgólos előny helyett egy gólos hátránnyal mentünk szünetre. A második félidőben is volt két nagy helyzetünk, de ezekből sem tudtunk betalálni, míg a hazai csapat kontrákból alakított ki helyzeteket és döntötte el a mérkőzést, bár itt is volt egy elengedett leshelyzet, amit góllal fejeztek be a felcsútiak.

– A játékunk minősége összehasonlíthatatlanul jobb volt a múlt héthez képest - folytatta Szenczi Imre. – Egy-egy rövid periódust leszámítva végig domináltuk a mérkőzést. Óriási labdabirtoklási fölényünk volt, amiből helyzeteket alakítottunk ki, de nem éltünk ezzel az előnnyel. Sajnos a kapusukra már nem tudtunk olyan nyomást gyakorolni, hogy az ne tudjon ennyit ívelni, indítani. Talán a legtöbbször labdához érő játékosuk volt. Persze, lehet így is eredményesnek lenni, mint ahogy azt a végeredmény is mutatja. A nagyobb probléma az, hogy ez az egész magyar futballra jellemző. Mi maradunk a saját elképzelésünknél, mert az eredménynél még mindig fontosabb a játékosok fejlődése, ráadásul van hova. Egyelőre még utánpótlás nevelő egyesületként vagyunk jelen ebben a bajnokságban, akiknek nem lehet más célja, mint játékosokat képezni. Természetesen eredményesek is szeretnénk lenni és az utolsó hét fordulóban elérni összesen kb. 20 pontot az ősszel, amivel a bentmaradáshoz szükséges 35-40 pont felét tudnánk begyűjteni. Ha ez sikerül akkor az új kft eredménycentrikusabb filozófiájával és egy megerősített kerettel biztosítani fogják a bentmaradást