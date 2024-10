Magyarország–Skócia 0-1 (0-0). Budapest, Bozsik Aréna, 1500 néző, női labdarúgó Eb-selejtező, rájátszás, 1. forduló, első mérkőzés.

Hazai pályán kapott ki a magyar női válogatott, a képen pirosban Csányi Diána. Fotó: mlsz.hu



Magyarország: Brzykcy – Kovács L., Turányi, Németh H., Szabó V. – Fenyvesi (Nagy F., 79.), Papp – Zeller, Csányi, Csiki (Nagy V., 90.) – Kaján (Pápai, 61.). Szövetségi kapitány: Szarvas Alexandra.

Gólszerző: Thomas (60.).

A találkozón végig a vendégek futballoztak fölényben, de Szarvas Alexandra szövetségi kapitány csapata stabilan és jól védekezett, így a szünetig nem született gól. Sőt, a 28. percben Zeller lövését bravúrra védte a kapus. Térfélcserét követően a szórványos magyar támadások egyikéből Zeller Dóra hagyta ki a meccs addigi legnagyobb helyzetét, ez pedig megbosszulta magát, mert alig néhány perccel később egy védelmi hibát kihasználva Thomas révén a 60. percben előnybe kerültek a szigetországiak. A magyarok a hátralévő harminc percben sem tudtak újítani, így egygólos hátrányból várják a visszavágót, melyet kedden 20.35-től rendeznek az edinburghi Easter Road Stadionban.

– Nagyon büszke vagyok a lányokra, mert tényleg végigküzdötték a mérkőzést, szívüket, lelküket kitették a pályára. Itt is, ott is adódtak helyzetek, a következő mérkőzésen megpróbáljuk megfogni őket. Egy kis szerencse hiányzott csak a mai mérkőzésen, ha értékesítjük valamelyik nagy helyzetünket, akkor ez 1-1 vagy egygólos győzelem is lehetett volna. A hozzáállás példaértékű volt, ugyanilyen mentalitással kell a második meccsnek is nekimenni – nyilatkozta Szarvas Alexandra szövetségi kapitány.



Amennyiben a magyar válogatott túljut a skótokon, a finn–montenegrói párosítás győztesével szállhat harcba az Eb-szereplésért.