A nyolcadik versenyhétvégével, Jaramában zárult a 2024-es kamion Európa-bajnokság. A Révész Racing immár hatszoros Európa-bajnoka, Kiss Norbert már úgy utazhatott Spanyolországba, hogy megvédte címét. A szombathelyi pilóta azonban folytatta remek sorozatát. Mint eddig mindig, szombaton is megnyerte az időmérőt, a 13. pole pozícióját szerezte meg - így az első helyről rajtolhatott a nap első futamán. A szombati első versenyt biztosan nyerte meg, majd a nap második versenyén, a fordított rajtrácsos futamon a 8. helyről startolva harmadikként intette le a kockás zászló.

- Nem volt egyszerű feltérképezni a pályát, mert Szlovákia után Jarama a másik helyszín, ami nagyon gumigyilkos, érdes a felülete. Ráadásul először mehettünk az új keverékű abroncsokkal, így kicsit szokatlan volt a szabadedzéseken. Az időmérőt nagy fölénnyel nyertük, és a verseny is jól sikerült, így örülök az újabb győzelemnek - mondta Kiss Norbert a leintés után.

Vasárnap ugyancsak a leggyorsabbnak bizonyult az időmérőn - zsinórban 14. alkalommal! -, majd szintén megnyerte a nap első futamát, a fordított rajtrácsos futamot pedig negyedikként zárta.

- Megszereztük az idei utolsó pole pozíciót is, aminek nagyon örültem, mert ennek a pályának annyira érdes a felülete, hogy csak egy gyors kört tudsz menni, a másodikra már nincs esélyed – mondta Kiss Norbert. – A vasárnapi első versenyt is megnyertük, köszönöm a Révész Racingnek, hogy akkor is maximális erőbedobással küzdöttünk és harcoltunk a győzelmekért, amikor az Európa-bajnoki címet már megszereztük. Elképesztő szezon van mögöttünk, ami remek csapatmunka eredménye!

A szombathelyi pilóta parádés szezont futott: a 28 versenyből 19-et megnyert, és mind a 14 időmérőt megnyerte - a szezon elején volt egy 11 versenyes győzelmi sorozata, ami rekord! Az idei, hatodik Eb-címét 98 pontos előnnyel nyerte meg. És persze a csapatversenyt a Révész Racing nyerte.

A 2024-es Európa-bajnokság végeredménye: 1. Kiss Norbert (Magyarország) 397, 2. Jochen Hahn (Németország) 299, 3. Sascha Lenz (Németország) 237.