Bicskei TC–Szombathelyi MÁV Haladás VSE 2-0 (0-0). Bicske, 300 néző, NB III.-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Holczbauer.

Haladás VSE: Horváth A. – Czuczi, Varga Cs., Vígh (Szenczi B., 88.), Tarján – Horváth A., Szakály, Ferencz, Horváth M. – Árvay (Fábián, 78.), Fehér (Buzás, 56.). Edző: Szenczi Imre.

Szenczi Imre, a szombathelyiek vezetőedzője változtatott kapusposzton, Horváth Bendegúz helyett Horváth Alex kapott bizalmat. Érdekesség, hogy a hazai csapatban a kétt NB I.-es múlttal rendelkező futballista, Beliczky Gergő és Tischler Patrik csak a kispadon várta a kezdést.

Ahogy az várható volt, a listavezető Bicske kezdte jobban a mérkőzést, de a hazai együttes nem tudott komoly mezőnyfölényt kiharcolni. Sőt, változatos volt a meccs, a vasiak nem álltak be védekezni, a megszerzett labdákkal megpróbáltak minél hamarabb támadásba lendülni. A 30. percben Sóron futott el a jobb oldalon, beadását Szontagh lőtte kapura közelről, de Horváth Alex védett.A 39. percben Ferencz ívelt váratlanul kapura, jobbról 18 méterről. A labda a kapu tetején landolt. A 45. percben egy jobb oldali beadás után a hosszún érkező Molnár öt méterről, tiszta helyzetben a kapu előtt keresztbe elrúgta a labdát.

Szünet után rátett egy lapáttal a bicskei együttes, jóval többer volt a labda a vendégek térfelén. A 64. percben meg is szerezték a vezetést a hazaiak. Jobb oldali beadás után a középen érkező Király kapásból, hét méterről, ballal a bal sarokba lőtt (1-0). Három perc múlva Schildkraut lépett ki egyedül, de 15 méteres lövését Horváth Alex bravúrral védte. A hajrában is akadt dolga a szombathelyi kapusnak, a bicskeiek távoli lövésekkel tesztelték. A vendégek nem tudtak komoly helyzetet kialakítani, miközben a szombathelyi kapu előtt több lehetőség is adódott. A 94. percben viszont kis híján egyenlített a HVSE: Szakály jobbról, kapu elé ívelt labdáját Szenczi jó helyzetből a kapus kezébe fejelte. Az ellentámadásnál Tarján buktatta a tizenhatoson belül a kilépő Molnárt. A büntetőt Beliczky a jobb alsó sarokba helyezte (2-0).

A Bicske megérdemelten nyert, de a Haladás VSE ezúttal jól helytállt.