A rajtnál a pole pozícióból startolt Norris és a mellőle indult Verstappen azonnal összecsapott egymással a vezetésért, de az első kanyarba egymás mellett fordultak be, kicsivel mindketten szélesebben kanyarodtak a kelleténél, ezt pedig Leclerc kihasználta. A monacói a negyedik pozícióból startolt és a Norris-Verstappen csatát a maga javára fordítva az első kanyar után máris az élre állt. Csapattársa, Sainz is profitált valamennyit a vb-címre esélyesek egymás elleni küzdelméből, a legnagyobbat pedig Norris veszítette, ő negyediknek esett vissza. Kisvártatva Lewis Hamilton (Mercedes) kicsúszása miatt a pályára hajtott a biztonsági autó, amely aztán néhány kör után elengedte a mezőnyt. Ekkor Leclerc, Verstappen, Sainz, Norris volt az első négy sorrendje. Az élen Leclerc nagyon magabiztos volt, húsz kör után már több mint nyolc másodperccel vezetett Verstappen előtt. A kerékcserék után Leclerc, Sainz, Verstappen volt az első három sorrendje. A hajrában Norris és Verstappen csaknem 10 körön át csatázott egymással, a brit végül elment a holland mellett, de Verstappen azonnal jelentette csapatrádión, hogy riválisa előzéskor elhagyta a pályát. A versenybíróság közvetlenül a leintés előtt meg is büntette Norrist, aki így lemaradt a dobogóról.

A világbajnokság a soron következő hétvégén folytatódik a Mexikói Nagydíjjal, Mexikóvárosban.