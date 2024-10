Körmendi szempontból a lehető legrosszabban kezdődött a találkozó, mivel a Paks kevesebb mint két perc alatt 7-0-ás előnyre tett szert. Nagyon nehezen kapta el a fonalat a vendég vasi gárda, amely a harmadik minutumbam már 10 pontos hátrányban volt (12-2). Az első negyed során Eilingsfeld büntetőjével már 13 ponttal is vezetett az ASE, a Körmend pedig csak nem akart felébredni Csipkerózsika-álmából. A kezdő etap így tükörsima lett paksi szempontból, a házigazda 25-13-ra hozta az első 10 percet. A folytatásban megérkezett a meccsbe a Rába-parti alakulat, amely Kountz tripláival 28-21-re zárkózott, kezdett élesedni a találkozó, amire válaszul Flevarakisz időt kért.

A körmendi zárkózás ezen a ponton megakadt, használt a paksi időkérés, ismét elkezdett nőni a különbség a felek között, mivel egy hazai 7-0-ás sorozat végén már 37-23-at mutatott az eredményjelző. De itt még nem volt vége a vasiak lejmenetének, ugyanis a második negyed egy 10-0-ás ASE-szériával zárult, ami azt jelentette, hogy a Körmend behozhatatlannak tűnő, több mint 20 pontos hátrányból várhatta a második félidőt (49-28). Borzasztóan gyengén dobtak a piros-feketék az első 20 perc során, amihez még ráadásul egy gyenge védekezés is párosult. A lepattanózásban is bőven alulmaradt a Körmend (25-16), valamint az asszisztok számát tekintve is felülmúlták (12-3) a hazaiak a vendégeket.

Nem tudni, mi hangozhatott el a vasiak öltözőjében, de ütős lehetett, mert szünet után egyre jobb és szebb képet kezdett ölteni a Körmend játéka. A harmadik negyed első fele ugyan még totálisan a Paksé volt, de az etap hajrájában nagyot robbantott a Körmend és végül 10 pontot faragott hátrányán (67-56). Ez a lendület az utolsó 10 percre is megmaradt és az ASE-t annyira zavarba hozta a Rába-partiak zárkózása, hogy a 37. percben már csak négy pont választotta el a feleket egymástól (76-72). A Paks Lake és Eilingsfeld közelijével jutott lélegzetvételnyi előnyhöz (80-72), ami már jelezte, hogy ha nehezen is, de valószínűleg nyer a tolnai gárda. Az utolsó percekben Lake rendkívül fontos lepattanókkal és pontokkal támogatta meg csapatát, amivel végül győzött a hazai alakulat, továbbra is 100 százalékos, míg a Körmend főleg első félidei gyenge játéka miatt elszenvedte harmadik vereségét.