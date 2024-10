A vasi piros-fekete klub az alábbi bejegyzést tette közzé hivatalos közösségi oldalán:

Tisztelt Szurkolóink,

A Falco KC 260 jegyet biztosít klubunk számára a szerdai rangadóra, 5500 forint / darabos egységáron.

Szeretnénk a mérkőzéssel kapcsolatban tisztázni néhány dolgot a mi szempontunkból.

Az elmúlt 2 hétben, de már az előző ügyvezetéssel is azon dolgoztunk, hogy olyan kompromisszumképes megoldást találjunk a szombathelyi csapattal, ami nekünk és nekik is kedvező. Az ajánlat az lett, hogy százalék-arányosan ugyan annyi jegyet biztosít a két csapat a másiknak. Folyamatosan bíztunk benne, hogy rengeteg szombathelyi kötődésű, vagy éppen ott élő szurkolónk végett a néhány évvel ezelőtti 350, de legalább 300 vendégjegyet erőn felül ki tudunk alkudni. Ez sajnos nem sikerült, hiszen a Falco a saját szurkolói érdekeit védi, akik ezt az arányt igazságtalannak vélték volna. A másik nélkülözhetetlen szempont a szövetségi és biztonsági előírások is változtak az elmúlt években, ebben a helyzetben nem a mi előnyünkre. Mi hely hiányában nem tudunk több vendégszurkolót fogadni a vendégszektorban Körmenden.

A szervezett szurkolói csoportok jelezték, hogy a tavalyihoz hasonlóan nem vesznek részt a szerdai mérkőzésen. Nekik a hangulat megteremtése a küldetésük minden mérkőzésen, ők ezért élnek-halnak. Számukra minden évben biztosítja a klub azt a kiváltságot, hogy előzetes egyeztetések után a jegyek bizonyos százaléka kizárólag őket illesse. Ez egy bevett gyakorlat szinte minden klubnál, hiszen ultrák nélkül nincs szervezett szurkolás. Nekik a céljuk a bojkottal pedig pont az, hogy minél több ember átélhesse azt a derbihangulatot, ami ezt a meccset övezi.

Arra kérünk mindenkit, hogy a fent említettek alapján mérlegelje a döntését. Az kétségtelen, hogy csapatunknak szüksége lesz szurkolói támogatásra! Kérjük a szurkolói csoportokat is, hogy a csapat érdekében fontolják meg újra a álláspontjukat, mi lehetőségeinkhez képest igyekszünk őket mindenben támogatni, de sajnos be kell látni, hogy van egy határ ebben a helyzetben, ami már nem a mi hatáskörünk.