NKA Universitas Pécs–Egis Körmend 87-96 (16-24, 22-28, 26-15, 23-29)

Pécs, 1000 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Montgomery-Tóth, Söjtöry T., Földesi Á.

NKA Pécs: Nikolic 14/6, Brbaklics 4, Abell 24/6, Meleg 16, Bacsovics 11. Csere: Kerpel-Fronius 5, Scherer 13/9. Edző: Csirke Ferenc.

Egis Kömend: Williams 20/9, Kountz 33/6, Kiss B. 4/3, Pipiras, Vuckovic 18. Csere: Gáspár –, Ferencz10/6, Durázi 9, Kiss M. –, Doktor 2. Edző: Forray Gábor.

A Körmend légiósa, Daylen Kountz extrát dobott Pécsett. Fotó: Archív/Szendi Péter



Az eredmény alakulása. 3. perc: 2-8. 7. p.: 13-19. 13. p.: 26-29. 17. p.: 32-37. 19. p.: 38-41. 22. p.: 42-54. 25. p.: 49-56. 28. p.: 57-64. 32. p.: 68-72. 35. p.: 72-77. 38. p.: 82-80

Kipontozódott: Gáspár (33.).

Az Egis Körmend nehezebben lendül bele a szezonba, a pécsi bajnokit megelőzően mindössze egy győzelmet számlált, az újonc PVSK-t gyűrte le (91-84), az Albától, a Falcótól, a Pakstól, és a Debrecentől pedig kikapott. A legutóbbi, DEAC elleni hazai pályán elszenvedett vereség (80-85) után Forray Gábor vezetőedző elkeseredetten nyilatkozott, több játékosából a tüzet, a küzdést, a minden áron győzni akarást hiányolta. Az NKA Pécs – a Falcóhoz és a Szolnokhoz hasonlóan – viszont a fordulü előtt még hibátlan volt, elverte az Oroszlányt, a Sopront, a Honvédot, az Albát és a városi rivális PVSK-t is.

Jól kezdte a mérkőzést a vasi együttes, Vuckovic dupláival 6-0-ra elhúzott a Körmend. A hazaiak részéről Abell talált be (2-6), de Kountz és Williams kosarai után már 2-12 állt az eredményjelzőn. A negyed hajrája is a vasiaké volt, nyolcpontos előnyre tettek szert a záró tíz perc végére (16-24). Úgy tűnt, hogy a második játékrészben magára talál Csirke Ferenc együttese, de a nagyszünet előtt ismét rákapcsolt a Körmend. A negyed közepére már tekintélyes lett a vendégek előnye (26-37). Meleg pontjaival kapaszkodott a pécsi csapat, de Ferencz két triplájával ismét elléptek a piros-feketék A félidőben így már 14 ponttal, 52-38-ra mentek a vasiak, akik tehát már 20 percnyi játék után átlépték a félszáz pontot. A harmadik negyedben felváltva estek a kosarak, körmendi részről Kountz jól büntetőzött, miközben a másik oldalon Scherer távolról célzott pontosan. Ezzel együtt a hazaiak próbálkozásait nem sok siker kísérte, egészen a negyed hajrájáig, amikor Abell hárompontosa után 62-67-nél újra szoros lett a találkozó. A mindent eldöntő negyedik negyed 67-64-es körmendi vezetésről kezdődött. Fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd 79-79-nél Durázi egy büntetőt dobott be, Abell viszont egy távolit küldött a kosárba, így először vezettek a hazaiak. Durázi azonban ismét betalált,, majd Kountz és Williams vezérletével visszavették a vendégek a vezetést. És már nem is engedték ki a kezükből, a Körmend jól és koncentráltan játszva, bravúros győzelmet aratva kilenc ponttal, 96-87-re nyert Pécsett.

Ezzel tehát megszakadt a bajnokságot öt győzelemmel kezdő pécsiek szériája.

Csirke Ferenc: – Érthetetlen, ha egy csapat ilyen energiákkal tud játszani a második félidőben, akkor miért ilyen puhán kezdi a mérkőzést. Háromszor jöttünk vissza a meccsbe, át is vettük a végén a vezetést. Köszönöm a szurkolóknak a biztatást.

Forray Gábor: – Le a kalappal a játékosaim előtt, ahogy beleálltak ebbe a mérkőzésbe, az mutatja a sportemberi tartásukat, valamint az is, hogy a Pécs fordítása után is meg tudtunk újulni. A Pécs masszív, jól védekező csapat, 96 pontot dobtunk neki idegenben, ez is bizonyítja a győzelem értékét. Köszönjük szurkolóinknak a biztatást, hazai pályát teremtettek.

További eredmények: Szolnok–Alba Fehérvár 96-87, Zalaegerszegi TE-Pécsi VSK 101-72, Debreceni EAC–Atomerőmű 54-82, Budapest Honvéd–Kecskemét 58-87, Sopron–Szeged 87-67.

Az Egis Körmend a következő fordulóban a nyugat-dunántúli rangadón szerdán 18 órakor a szomszédvár ZTE-t fogadja.