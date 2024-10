Nem unatkoztak az elmúlt hetekben a Kőszegi Triatlon és Úszó Klub sportolói, egymást követték a magyarországi és külföldi megmérettetések. A vasiak jártak Ausztriában, Szlovéniában, Csehországban és Horvátországban is – rengeteg éremmel tértek haza.

Hóbor Enikő és Gurisatti Péter a podersdorfi versenyen a dobogó legfelső fokára állhatott. Fotó: VN/Kőszegi Triatlon és Úszó Kluib

A TriKids Cup állomásain az ausztriai Podersdorfban és Pöttschingben is aquatlon versenyt rendeztek, mindkettőn még kifejezetten szép időben versenyeztek a sportolók. A Kőszegi Triatlon és Úszó Klub sportolói közül Gurisatti Péter, Hóbor Álmos, Hóbor Enikő és Kovács Levente is győzött saját korosztályában – többen pedig a sorozat összetett első helyét is megszerezték. A juniorokkal pedig a szlovéniai Bledben és a horvát fővárosban, Zágrábban vettek részt a kőszegiek a korosztályos Európa Kupa futamon. A két versenyen Hóbor Lehel 21. és 20. helyezése volt a kőszegi csapat legjobb eredménye.

Hóbor Zalán a csehországi Karlovy Varyban indult élete első olimpiai távú versenyén. Egy kifejezetten kemény kerékpáros pályán megrendezett Világ Kupa versenyen a vasi sportoló jó úszás után elsőként szállt fel a kerékpárra, végül a 39. helyen ért célba.

A duatlon ranglista záró futamán, Ajkán vettek részt a kőszegiek. Itt Medvegy András a sprint táv abszolút 1., Hóbor Lehel a 2. helyét szerezte meg, de többen is díjazottak lettek. Kulcsár Amira a junior nőknél győzött, míg Hóbor Enikő 2., Gurisatti Péter és Gurisatti Ádám 4., Kovács Levente pedig 6. helyezést ért el korcsoportjában. Ezzel az eredménnyel Medvegy András és Kulcsár Amira is megnyerte az idei év ranglista sorozatát duatlonban.

Gurisatti Péter a csesztvei terepduatlonon országos bajnoki címet szerzett, míg Gurisatti Ádám 2. lett a korcsoportjában.