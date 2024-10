Skócia a mérkőzés utolsó húsz percére visszavett, s több teret engedett Szarvas Alexandra együttesének. A mieinknek sikerült néhány helyzetet kidolgoznia, de becsületgólra nem került sor, így a találkozó 4-0-s skót sikerrel ért véget. Ezzel a női A-válogatott nem jutott tovább az Eb-selejtező rájátszásának második körébe.

– A mai mérkőzésen kockáztattunk, hiszen sok múlott ezen a találkozón, ennek nyilván az a veszélye, hogy több gólt is kaphatunk. Ma sajnos ez a kockázatvállalás nem jött be. Nagyon sok párharcot veszítettünk védekezésben, ami a skótoknak kedvezett. Taktikai hibák következtében kaptuk a gólokat, amiket meg fogunk beszélni, és ki fogunk javítani. Az eredmény miatt természetesen csalódott vagyok, de erre a mérkőzésre is elmondható, hogy minden játékosom megtett minden tőle telhetőt – nyilatkozta Szarvas Alexandra szövetségi kapitány.