A most 82 esztendős Laki Lászlónak bizony van mire visszaemlékeznie: még felsorolni is nehéz, hány területen állt helyt. Tíz évvel ezelőtt az arany oklevele után, ezúttal a 6o éves diplomája megújítását, azaz a gyémánt oklevelet is átvehette a budapesti Testnevelési Egyetemen. Ennek kapcsán elevenítette fel életének történetét – a kezdetektől egészen napjainkig bezárólag.

Laki László a Testnevelési Egyetem rektorhelyettesétől átveszi a gyémánt diplomát Fotó: VN/Testnevelési Egyetem

- Nagyapám gépészmérnökként, édesapám mezőgazdasági mérnökként, édesanyám pénzügyi adminisztrátorként dolgoztak - mondta Laki László. - Fiatalabb korukban rendszeresen sportoltak, édesapám Laki György a balatoni távúszó versenyen, Balatonfüredről Siófokra (11 km) kétszer átúszta a Balatont. Már 10 éves koromban elkezdtem teniszezni és atletizálni - utóbbiban 400 m-s síkfutásban versenyeztem - mindkettőben Vas megyei úttörő bajnok lettem. Városunk „Úttörő Házának” röplabda csapatával országos elsők ettünk. Ugyanezen év őszén kezdtem el kosárlabda edzésekre járni a Haladás NB I-es kosárlabda csapatához, 17 évesen a felnőtt együttes kezdő ötének tagja lettem és 1960 tavaszán az előző évben NB II-ből kiesett csapattal visszakerültünk az NB I-be. 16 évesen döntöttem el, hogy a Testnevelési Főiskolán szeretnék továbbtanulni. Igyekeztem az akkor is nehéz felvételi követelményeknek megfelelni, ezért tovább atletizáltam és kemény szertorna edzéseken vettem részt. 1960 júniusában a szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban jelesen érettségiztem és sikeres felvételi vizsgát követően a Testnevelési Főiskola nappali tagozatának hallgatója lettem. Az addigi jó tanulmányi eredményemet igyekeztem megtartani, de így is csupán a második évfolyam félévi vizsgájától kezdve sikerült minden tanévben félévkor és év végén jelesre vizsgáznom. A Testnevelési Főiskola „Államvizsgáját” is jeles eredménnyel tettem le. A négy tanév alatt végig a Testnevelési Főiskola NB I-es kosárlabda-csapatában játszottam és 1962/63-as tanévben „egyetemi és főiskolai bajnokok lettünk.

Nem fogadta el a budapesti állást, hazajött

A budapesti állás ígéretét nem fogadtam el és hazajöttem Szombathelyre, itt kezdtem el a 45-ös Szakmunkás- és Szakközépiskolai Intézetben, testnevelő tanári tevékenységemet. Főleg szakközépiskolai osztályokban tanítottam és osztályfőnök is lettem. A Testnevelési Főiskolán megszerzett kosárlabda edzői oklevelem birtokában, az iskolámban délutánonként edzéseket tartottam. Talán a jó oktatásom és lelkes tanítványaim eredményeként 1966 tavaszán bekerültünk Országos Szakközépiskolai Kosárlabda Bajnokság nyolc csapatos budapesti döntőjébe - amit megnyertünk! A csapat tagja volt akkor már országos ifjúsági birkózó bajnokként Hegedűs Csaba, későbbi olimpiai bajnok is, akinek osztályfőnöke voltam három évig. A Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett „A tanulmányi eredményeket növelő” pályázatán, szóbeli, majd írásos javaslataimmal 24 évesen első lettem. 1966 augusztusában igazgatóhelyettesi megbízást kaptam a minisztériumtól. Így a testnevelési óraszámom heti 22-ről 8 órára csökkent a heti 42 órás munka időmön belül. Hiába voltam a 80 fős tantestület megbecsült tagja igazgatóhelyettesként, az ezzel járó „hivatali munka” eltérített a testnevelői és a sportos élethivatásomtól ezért kértem felmentésemet. Kissé fájó szívvel 1970 októberében elköszöntem az intézettől és a Haladás VSE Sportiskolájának igazgatója lettem. Sajnos csak két évig dolgoztam ott, de azt gondolom, hogy kiemelkedően végezhetem a sportvezetői munkámat mivel öt jelölt közül 1972 októberében a MÁV Igazgatóság Vasutas Szakszervezet és Vas megye három legrangosabb vezetője felkérésére elvállatam a Haladás VSE ügyvezető elnöki megbízatását. A következő hat évben a 14 szakosztályos 1200 sportolót foglalkoztató egyesület elnökségével, kiváló edzőivel, és tehetséges, szorgalmas sportolóival több kiváló eredményt értünk el: 1973 júniusában a Haladás labdarúgó csapata egy év után visszakerült az NB I-be, majd a következő 5 évben egyszer 5. (vidék legjobbja) és kétszer 7. helyen végzett. A Magyar Kupa második helyezettjeként indulhattunk a Kupagyőztesek Európa Kupájában, ahol csupán a második fordulóban estünk ki, a „jóindulatú” játékvezetések révén az osztrák Sturm Graz ellen. A Haladás VSE az akkor írt 60 éves sporttörténetében csupán 1968-ban volt Szarka Zoltán révén nyári olimpiai, ráadásul aranyérmes résztvevője. 1976-ban Montrealban pedig három sportolónk – két súlyemelő: Antalovics Ferenc és Rehús-Úzor György, egy vívó: Komatics József – képviselték a Haladást. Tisztes eredménnyel, hiszen az 5-8. helyen végeztek. A másik 12 szakosztálynak is szép számmal voltak nemzetközi és országos bajnoki eredményei, ifjúsági és felnőtt válogatott sportolói. A fent már említett lemondásom családi - 5 és 7 éves kisgyermek édesapjaként - és egészségügyi okok miatt következett be.