Szomorúan vettük a hírt a Magyar Labdarúgó Szövetség Vas Vármegyei Igazgatóságán: türelemmel viselt betegség után elhunyt Virágh Géza, elnökségünk tagja, megbízható sporttársunk és barátunk.

Betegsége az utóbbi néhány hónapban megviselte, de a sportba vetett hitét és életkedvét nem törte meg. Mindvégig velünk volt, minden rendezvényünkön részt vett; a sport, a labdarúgás szeretete éltette nehéz napjaiban. Vele mindig öröm volt találkozni, mindannyiunkhoz volt egy-egy vidám kérdése. És a választ is megvárta, nem rohant tovább. Fanyar humora sohasem volt bántó. A barátságot komolyan vette, a barátság hosszútávú értéket jelentett neki. És most már nincs közöttünk.

Gazdag életútja nem volt hiábavaló. Virágh Géza 1944 május huszonegyedikén született Szombathelyen. Szerette ezt a várost. A Vasi Föld volt szülőhelye, és most ez a föld fogadja be hamvait.

Általános iskolai éveit a Petőfi Általános Iskolában töltötte. Szorgalmas volt a sportban és a tanulásban. Ezután Budapesten tanult a Kandó Kálmán Szakközépiskolában.

Neve összeforrt a szombathelyi Remix, a Sabaria Cipőgyár nevével és sportjával, a korszerűségre való törekvésekkel. Munka mellett szerzett egyetemi végzettséget a Miskolci Egyetemen. Büszkén viselte az Alma Mater Aranygyűrűjét. Szüksége is volt a vezetés-szervezési szakközgazdász végzettségére, hiszen fontos beosztásokat kapott munkahelyén. A Sabaria Nyomdaker Kft. tevékenységéből sokat profitált a labdarúgás és más sportágak. Virágh Géza ennek a társadalmi elvárásnak is lelkiismeretesen tett eleget.

Mint aktív labdarúgó a Sabaria SE NB II.-es csapatában játszott. Híres volt győzniakarásáról, csupaszív játékáról. Labdarúgó társai tisztelték, felnéztek Gézára. Tíz évig állt csapata rendelkezésére mint játékos. Edzői képesítést szerzett, és a Sabaria SE edzője, majd technikai vezetője, menedzsere volt. Valamint tagja volt a Haladás Kft. elnökségének 1995 és 2000 között.

Virágh Gézával nagyon jó volt együtt dolgozni a Vas Mgyei Labdarúgó Szövetség g elnökségében – 1988 óta. Több éven át volt a vármegyei szövetség alelnöke. Ugyanezt az értékes, megbízható munkát végezte az átszervezett a Magyar Labdarúgó Szövetség Vas Vármegyei Igazgatóságon is. Szerette a nehéz munkát, a kihívásokat. A Fellebbviteli Bizottság tagjaként mindig a megye labdarúgását, a sportolók érdekeit képviselte. Sok évtizedes tevékenységéért a Vas Vármegyei Sportági Szakszövetség Elnöksége Virágh Gézát „Kiváló Sportvezető Díj” elismerésben részesítette. Meghatottan vette át a kitüntetést és csak ennyit kérdezett halkan: „Tényleg megérdemlem én ezt a megtiszteltetést?” Igen megérdemled, Kedves Géza. Még többet is! De most már nem vagy közöttünk.