A körmendi kosárklub alaptézise az volt, hogy a meglévő márkát le szerették volna cserélni egy olyan beszállítóra, amit a klub is könnyebben tovább tud értékesíteni a szurkolóinak, illetve nem vesz igénybe 3-4 hónapot a megérkezése. Sok sportcsapat egyébként ezért vált más márkákra, mert sokat kell várni ezekre a mezekre. A korábbi, az augusztus 31-ig regnáló menedzsment egy másik beszállítóval már előkészített egy új mezbeszerszést. Az új klubvezetés szeptember elsején állt munkába, amelynek elsődleges célja a költségoptimalizálás volt. A DRK egy olyan ajánlatot tett a Rába-parti klubnak, ami jelen helyzetben sokkal elérhetőbb volt, mint a többi ajánlat, így nem haboztak Gál Lászlóék és belevágtak.

Eddig különböző tényezők miatt csak ideiglenes szerelésben tudott pályára lépni a csapat, amelyet a szemfülesebb Körmend-szurkolók már kiszúrhattak. A végleges mezek szerdán megérkeztek Körmendre, a csapatfotózás is megtörtént, a képekkel hamarosan jelentkezik a klub médiastábja. Szurkolói termékeket is terveznek piacra dobni, de a részletek kidolgozása még folyamatban van.

Forray Gáborék a Falco ellen tehát már az új szerelésben léptek pályára, igaz, nem teljes kerettel, hiszen Durázi Krisztofer mellett Kiss Mátyás játéka is kérdéses volt.