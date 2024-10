Egis Körmend–PVSK-VEOLIA 91-84 (19-26, 25-20, 26-22, 21-16).

Körmend, 1950 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Dr. Mészáros B., Pozsonyi L., Földesi Á.

Körmend: Williams 29/15, Kountz 20, Kiss B. 3/3, Pipiras 4, Vuckovic 13/3. Csere: Ferencz 8/3, Gáspár 4, Doktor 10/6. Edző: Forray Gábor.

PVSK: Micovic 15, Archibald 25/6, Plézer –, Dzeletovic 16/9, Payton 17/6. Csere: Mokánszki 2, Frank –, Antoni 9/3, Merkl –, Németh A. –. Edző: Szrecsko Szekulovics.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 3-7. 6. perc: 15-12. 10. perc: 19-26. 13. perc: 30-27. 16. perc: 38-36. 20. perc: 44-46. 23. perc: 54-50. 27. perc: 63-62. 30. perc: 70-68. 33. perc: 79-68. 36. perc: 82-74. 39. perc: 87-81.

Kipontozódott: Doktor (32. p.), Gáspár (39. p.).

A Körmend és a PVSK is elég komoly verést kapott az első fordulóban, így volt javítanivalójuk a feleknek. A vasi házigazda az Alba (114-86), míg a baranyai vendégek a Falco ellen (94-58) égtek meg. A találkozó elején Kountz fehérvári teljesítményét ismerték el a piros-feketék, a légiós egy emlékplakettet kapott.

A Pécs hozta el a labdát, majd gyorsan el is veszítette, Kountz azonban az ellentámadás végén szorongatott helyzetben nem tudta gyűrűbe pofoznia labdát. Williams távolija viszont utat talált a gyűrűbe. Archibald büntetőivel szerezte meg első pontjait a PVSK, amely Dzeletovic triplájával átvette a vezetést, majd a vendégek légiósa egy kettest is a helyére tett (3-7). Vuckovic két duplával egalizált, de továbbra is a pécsiek maradtak előnyben Dzeletovic újabb hármasával. Fordulatokban nem volt hiány, mert ugyan Kountz és Williams pontjaival fordított az MTE, nem sokkal később Archibald gondoskodott róla egy újabb triplával, hogy ismét a PVSK jusson előnyhöz, és ettől kezdve szépen fokozatosan építgette fórját a baranyai gárda. A 9. percben vezetett először 7 ponttal a PVSK Archibald révén (17-24). A negyed végére nem tudott közelíteni a házigazda, 19-26-tal zárult az első etap. Doktor hármasával, Pipiras és Williams kettesével egyenlített ismét a Körmend (26-26). A 7-0-ás rohanást Pipiras toldotta meg egy újabb duplával, előnyben immár az MTE. Doktor nagyon belejött a pontszerzésbe, közelről, majd távolról is betalált, ezzel már 6-tal ment a Körmend (33-27). Alaposan megnyomta a hazai gárda a második negyed első 5 percét, hiszen a 14 szerzett pontja mellett csak 3-t kapott. Aztán felébredtek a pécsiek, akik szintén produkáltak egy 7-0-ás szériát, ezzel már 33-34 volt oda, Forray Gábor pedig időt kért. Williams harmadik triplájával máris 36-34 volt újra ide, de aztán Archibald és Antoni tett arról két távolival, hogy megint forduljon a kocka (38-42). A negyed végére ugyan ötpontos előnybe került megint a PVSK, amiből kettőt meg is tudott őrizni a nagyszünetre (44-46).

A baranyaiak nem sok időt töltöttek az öltözőben, a szünet után nem sokkal már a pályán melegítettek, de a körmendiek is hamar visszaszállingóztak a küzdőtérre. Williams egyenlített, de a 23. percig továbbra is a pécsi alakulat vezetett, amikoris Vuckovic fordított sokadjára (52-50). Felváltva potyogtak a kosarak, hol a Körmend, hol a Pécs járt előrébb 1-1 ponttal, egyáltalán nem adta olcsón a bőrét a vendég gárda, amely egyértelműen győzelmi szándékkal érkezett a Rába-partra. A 27. percben a sokadik érthetetlen bírói ítélet született a hazaiak kárára, ami a hazai lelátókon és a kispadnál is kicsapta a biztosítékot, amiért technikait kaptak Forrayék. Folytatódott a ki-ki meccs, a 29. percben 66-68-nál egészen szürreális jelenet zajlott lett egy videózás után. Az egyik bíró azt jelezte a Pécs jön, majd a másik, hogy a Körmend... végül a labda a hazaiakhoz került. A közjátékot követően Doktor közelijével 68-68-ra módosult az állás, majd Vuckovic révén 70-68-ra már az MTE volt újra előnyben, ezzel zárult a harmadik negyed. A záró 10 perc egy újabb 7-0-ás hazai rohanással kezdődött (77-68), de ez ellen a PVSK ellen ez a közel 10 pontos előny sem jelenthetett még életbiztosítást és megnyugvást az MTE számára. Szekulovics mester azonnal időt kért, de nem akartak jönni a vendég pontok, Kountz sikeres betörésével pedig tovább távolodott a Körmend - kialakult az addigi legnagyobb különbség (79-68). Egy pici kihagyás, a kelleténél kicsit puhább védekezés hazai oldalon és máris lőtávolon belülre került a PVSK a 35. percben (79-72). Annak rendje és módja szerint Forray mester azonnal időt kért. A vendégek zárkózási kísérletére válaszul Kiss Benedek hintett egy triplát, a lehető legjobbkor. Vuckovic viszont ebben a fontos lélektani pillanatban kihagyta mindkét büntetőjét. A Rába-partiak azonban innen már nem engedték ki a meccset a kezükből, amelyet végül 91-84-re nyertek meg. A találkozó legjobb hazai játékosának Rudi Williamst választották.