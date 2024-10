Sárvárfürdő Kinizsi–KK Ajka 34-24 (17-10). Sárvár, 150 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Herbert, Szücs.

Sárvárfürdő Kinizsi: Tömő – Horváth I. 3, Molnár Zs. 5, Ács B. 8, Barcza 8, Ács A. 6, Szemes 1. Csere: Varga Á., Dávid (kapusok), Gerencsér, Kiss V., Oláh N. 1, Baán 2, Horváth L. Edző: Skoda Bence.

Ács Anna 6 góllal járult hozzá az újabb sárvári sikerhez

Forrás: Facebook/Handball Sárvár

A mérkőzést mindkét csapat kapkodóan, sok hibával kezdte. A hazaiak nyugodtak meg előbb, magukhoz ragadták a kezdeményezést és az első játékrész derekán már öt góllal vezettek (10-5). Az Ajka ugyan próbált változtatni a védekezésén, ám a Sárvárfürdő jól alkalmazkodott ehhez: többféle támadás-variációt kipróbálva növelte előnyét, a szünetre pedig már magabiztos hét gólos előnnyel vonulhattak a sárváriak. A második félidő egyértelmű hazai fölényt hozott, a keret minden játékosa lehetőséget kapott és igazi örömjátékot láthatott a szépszámú, a Kinizsit lelkesen buzdító publikum.

VKL SE Győr–Celldömölki VSE 30-31 (15-18). Ikrény, 50 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Redling, Uhrin.

Celldömölk: Szalai N. – Molnár V. 7, Győrvári, Tóth V. 6, Gősi 4, Szecsődi 5, Hajdú D. Csere: Hajdú H. – Gyurák 2, Horváth D. 1, Pup S., Erdélyi 1, Pup R., Edző: Erőss Péter.

A Cellnek új felállásban kellett játszania Győrffy Réka kiválása miatt. Ennek ellenére így is a vasiak voltak esélyesebbek a győzelemre, de ez nehezen mutatkozott meg a számokban. Amikor fegyelmezetten és legfőképp gyorsan játszott a CVSE, akkor pár perc alatt 3-4 gólos előnyt is kialakított. De úgy tűnt, a fókusz egyszer-egyszer elment. Sok kapussal szembeni (védő nélküli) vesztett párharca volt Celldömölknek és közben védekezésben is engedett a feszességéből. Az ellenfél meg attól jobb csapat, hogy ezeket ne használta volna ki. Így egy küzdelmes, fordulatokban gazda meccset sikerült produkálnia a CVSE-nek, amiből a küzdeni tudásának köszönhetően győztesen jött ki a vasi alakulat.

Szentgotthárdi VSE–Veszprémi Kézilabda KFT U21 20-25 (8-14). Szentgotthárd, 200 néző, NB II.-es férfi kézilabda-mérkőzés, vezette: Jáger, Poller.

Szentgotthárd: Surányi 1, Tóka (kapusok), Szabó B. 1, Miklós, Zsíros 2, Császár 3, Vadász, Horváth N. 2, Góth 2, Séger 2, Rónai K. 3, Gotthárd 4, Kovács Á. Edző: Ernst Attila.