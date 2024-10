Szombathelyi Egyetemi SE–Haladás VSE 0:3 (-9, -18, -12). Szombathely, Dr. Gál László Egyetemi Sportcsarnok, 100 néző, NB II.-es női röplabdamérkőzés, vezette: Veress, Őri.

SZoESE: Imre, Horváth K., Szabó R., Dóka, Szalai Cs., Donáczi. Csere: Nagy D. Edző: Bodzer Attila.

Haladás: Tóth B., Marton, Derdák, Horváth B., Kovács A., Stéger. Csere: Avas, Gyurkó, Horváth Sz., Tárnoki, Vörös, Csóka, Varga N., Némethy. Edző: Dr. Mucsi Péter.

A szombathelyi csapatok csatáját tükörsimán nyerte a Haladás

Fotó: MRSZ



Erősen foghíjas kerettel állt ki a házigazda egyetemista női csapat, amely lelkiekben nem igazán volt felkészülve a lelkes szurkolótáborra, amely a pályára lépő együtteseket fogadta. A SZoESE megilletődöttsége, valamint több játékos hiánya is rányomta bélyegét a meccsre, amelyet az első pillanattól kezdve magabiztosan uralt a HVSE. A Hali játékát nagy elszántság jellemezte, minden játékos igyekezett legjobb teljesítményét nyújtani. Csupán a második szettben volt némi zavar a zöld-fehérek játékában, nagyon sokat hibáztak Mucsi Péter lányai, de a végjátékra összeszedte magát a Haladás és magabiztosan hozta ezt a játszmát is. A harmadik játékrész az elsőhöz hasonlóan ismét sima vendég sikerrel zárult, így a HVSE zsinórban harmadik szettveszteség nélküli diadalát könyvelhette el. A szombathelyi rangadón is kiválóan teljesítettek a Haladás VSE debütáló fiatal játékosai. SD