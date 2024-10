Iszak Sándor 1944. október 11.-én született. Labdarúgó- pályafutását 10 évesen kezdte a Haladásban. Az ifjúsági és az utánpótlás-válogatottakba rendre meghívták, 18 évesen, 1962-ben mutatkozott be a Haladás felnőtt csapatában. 1966-ban azonban súlyosan megsérült, emiatt labdarúgó-pályafutása nem teljesedhetett ki. Játékát a magas intelligencia, jó fejelési technika és gólérzékenység jellemezte a jó szellemű futballistát. Érdekesség, hogy viszonylag alacsony termete ellenére sok gólt szerzett fejjel. 1972-ben, 28 évesen vonult vissza, összesen 166 NB I-es meccsen 51-szer volt eredményes. A Haladás többször is megfordult a másodosztályban, Iszak Sándor ezeken a mérkőzéseken is sok-sok gólt lőtt. Összesen több mint 300 felnőtt találkozón játszott, valamennyit a Haladás színeiben. Iszakot több alkalommal is meghívták a B válogatottba. Edzőként a Hali ificsapatával elsőként nyert országos bajnokságot, számtalan tehetséges, későbbi NB I.-es és válogatott futballistát fedezett fel. Edzősködött a Szombathelyi Építőknél és Sárvárott is. Munkáját 2014-ben Vas Megye Közgyűlése Elnökének Emlékplakettjével ismerték el.

Balról: Sebestyén Péter, Iszak Sándor, Stieber József Fotó: Cseh Gábor





Iszak Sándort a múlt vasárnapi Haladás VSE–Érdi VSE NB III.-as bajnoki mérkőzés előtt a Haladás Öregfiúk Klubjának részéről Sebestyén Péter és Stieber József, a Haladás VSE-től Márkus Gábor technikai vezető köszöntötte. Mondani sem kell: Iszakot óriási taps fogadta.