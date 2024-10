Celldömölki VSE-SFC–Soproni Tigrisek SE 72-70 (19-18, 22-12, 21-24, 10-16). Celldömölk, NB II.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Bátovszky, Bende.

Celldömölk: Süle 9/6, Nagy M. 19/3, Szabó B. 10/3, Rozmán 24/9, Orbán –. Csere: Kasza 6/6, Horváth L. 4, Szalai –, Juranits –, Ruppert –. Edző: Grebenár Péter.



Szoros negyeddel nyitottak a felek a szomszédvári rangadón, a házigazda Celldömölk egypontos előnnyel zárta az első 10 percet. A folytatásban sikerült váltania a vasi gárdának, amely fiataljai révén a gyorsabb, agresszívebb játékot erőltette, ami nem ízlett a Sopronnak, így félidőben 11 ponttal vezetett Grebenár Péter együttese. Szünet után bekeményítettek a bírók, rengeteg faultot fújtak a celliekre, miközben röpködtek a technikaik is. Orbán és Horváth is kipontozódott, a vendégek pedig ledolgozták hátrányukat, de így is nyerni tudott két ponttal a Cell. SD