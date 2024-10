Jegyzőkönyv

MVM-OSE Lions–Falco-Vulcano Energi KC Szombathely 69-102 (18-23, 23-25, 22-30, 6-24)

Oroszlány, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Praksch, Nagy V., Szilágyi B.

OSE: Ruják –, Illés 3/3, Burton 21/6, Kenic 10/3, Dickerson 8. Csere: Wilson 19/6, Csuti 8, Takács –, Werner –, Szabadfi –, Czermann –. Edző: Váradi Kornél

Falco: Váradi 7/3, Diggs 13/9, Clark 3/3, Tiby 9, Popovic 10. Csere: Perl 26/6, Keller 13, Bognár 6, Kovács B. 2, Pongó 13/6, Verasztó –, Sövegjártó –. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 3. perc: 0-7. 6. 7-12. 11. perc: 20-28. 13. perc: 21-32. 18. perc: 37-40. 20. perc: 41-48. 22. perc: 43-55. 25. perc: 53-61. 28. perc: 57-73. 30. 63-78. 32. 6-85. 37. perc: 69-98.

Kipontozódott: Illés (36.).

A két csapat nem volt egy súlycsoportban, játszi könnyedséggel húzta be a kötelező győzelmet a sárga-fekete gárda. A Falco fölényéről mindent elmond, hogy a negyedik negyedben csak 6 pontot engedélyezett ellenfelénk. Ráadásul Konakov mesternek nem is kellett túljátszatnia a csapatát: a kulcsemberek is csak 20-21 perceket töltöttek a pályán. A Falco szerdán (18.30) már Litvániában, a Vilnius vendégeként játszik Bajnokok Ligája-mecset – ami vélhetően komoly kihívás lesz.