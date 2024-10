A hétközi, 3. fordulóban éppen vasi klasszikust rendeztek: szerdán a Falco 91-81-re gyűrte le a Körmendet. A piros-fekete gárda jól harcolt, megnehezítette a favorit szombathelyi együttes dolgát, de a papírformát nem tudta felborítani. Körmendi oldalon Durázi és Kiss Mátyás, míg a sárga-feketéktől Perl hagyta ki a rangadót.

Kountz emeli gyűrűre a labdát

Fotó: Jámbori Tamás

Hiába tett szert a Falco már az első félidőben 20 pontos előnyre, a Körmend visszajött a meccsbe, és ráijesztett a hazaiakra.

– Csapatom végigküzdötte a meccset, többször vissza tudtunk jönni szorosabb állásra, de ha őszinte akarok lenni, a Falco kontrollálta a mérkőzést. Nekünk ebből tanulnunk kell, és a saját súlycsoportú csapatok elleni meccseken ebből a találkozóból tudunk meríteni – fogalmazott a találkozót követően Forray Gábor, az Egis Körmend edzője, akinek együttese újabb nehéz feladat előtt áll. A Rába-partiak ugyanis az eddig szárnyaló Pakshoz látogat. Az ASE előbb a Honvédot (60-91), majd hazai pályán az Albát is verte (92-85), míg legutóbb idegenben az újonc PVSK-t is kiütötte (81-103). Konstantinos Flevarakis remek erőkből álló együttese idén jó eséllyel beleszólhat a bajnoki címért zajló küzdelembe.

Bognár Kristóf Szegedről tért haza

Fotó: © Unger Tamás

A Falco három bajnoki és egy Bajnokok Ligája-győzelemmel kezdte a szezont. A Szeged két vereség (ZTE, Szolnok) után az előző fordulóban Kecskeméten nyert (70-74). Bognár Kristóf pedig éppen Szegedről tért haza Szombathelyre. A magasember roppant eredményes éveket töltött el a Szedeák szerelésében, többek között két kupaezüstöt, és egy bajnoki bronzot gyűjtött be. Most ellenfélként lép pályára Szegeden.

– Kellemes emlékeket őrzök Szegedről, de természetesen már minden erőmmel a Falco sikeréért küzdök – árulta el Bognár Kristóf. – Örömmel tértem vissza, haza Szombathelyre, és zökkenőmentsen alakult a beilleszkedés. Barátok, ismerősök fogadtak, akiket pedig nem ismertem, azok is nyitott, segítőkész személyiségek. Természetesen még szokom a helyemet a rendszerben, a szerepemet a csapatban – de jól haladok! Jól kezdtük a szezont, jól alakulnak a dolgaink – de azért még nem vagyunk csúcsformában, ott tartunk, ahol ilyenkor tartanunk kell. Ugyanakkor azért már megmutattuk, hogy van erő, van tartás a csapatban, rendben van a kémia – gondolok például a lengyelországi BL-győzelemre, vagy a legutóbbi Körmend elleni meccsre, amikor felzárkózott az ellenfél, tudunk váltani, összezárt a csapat. A Szeged ellen is egy nehéz, kiélezett csatára számítok – amikor ott játszottam, akkor is néhányszor azért megleptük, legyőztük a Falcót. Csak akkor lesz esélyünk a győzelemre, ha koncentráltan, csapatként, 40 percig fegyelmezetten játszunk – márpedig szeretnénk győzelemmel hazatérni!