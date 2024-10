A címvédő Falco – amely mind a négy hazai bajnokiját megnyerte – szerdán még Bajnokok Ligája-meccset vívott, a vendég olasz Reggiana gárdáját gyűrte le 78-71-re. A Paks, a sárga-fekete gárda egyik legfőbb kihívója szintén veretlenül érkezett a szombathelyi rangadóra – soraiban többek között azzal a Benke Szilárddal, aki az elmúlt években még a Falco-mezében halmozott sikert sikerre. De az ASE amerikai centere, Lake is volt bajnok a Falcóval. A Paks két légiósa, Lockett és Joseph játékára betegség miatt nem számíthatott.

A Falco remekül, többek között két triplával nyitott. De az ASE is könnyedén került helyzetben, a megszokotthoz képes szellősebb volt a hazaiak védekezése. Vezetett a Falco, de csak néhány ponttal. Aztán kezdett kinyílni az olló (4. perc: 15-6). Majd ki is engedett a házigazda, elrontott néhány könnyelműen elvállalt dobást, amit büntetve zárkózott a vendég (6. perc: 15-11). Ettől függetlenül kézben tartotta az irányítást a házigazda. A vendég büntetőkkel araszolgatott. A negyed hajrájában el is érte a 10 pontot a különbség (9. perc: 26-16). Végül 13 ponttal nyerte meg az első etapot a házigzada. A második negyedet viszont 6-0-val kezdte az ASE (13. perc: 29-22). Perl törte meg a hazai gólcsendet – amire több mint három percet kellett várni. Aztán mielőtt igazán belelendült volna a Falco, rögtön időt kért a paksi kispad (33-22). Használtak a tanácsok, sikerült kizökkenteni ritmusából a rendkívül gyengén dobó Falcót, ismét szoros állást mutatott az eredményjelző (17. perc: 33-29). Sőt, egyenlített az ASE (35-35)! Végül ezzel a döntetlen állással vonultak nagyszünetre a felek – a második negyedben mindössze 6 (!) pontot dobott a Falco...