A Falco remekül, három bajnoki és egy Bajnokok Ligája-győzelemmel kezdte a szezont. Míg a Szeged két vereség (ZTE, Szolnok) után az előző fordulóban Kecskeméten gyűjtötte be szezonbeli első győzelmét. A Falco lépett pályára esélyesként.

A Falco erős tempóban, kőkemény védekezéssel nyitott – és rögtön meglépett (3. prc: 2-6). Aztán egy pillanatra egyenlített a Szedeák – amire Váradi triplával felelt. De belelendült a házigazda, jól is dobott, váltott vezetéssel folytatódott a meccs (6. perc: 14-12). Szívós, kellemetlen ellenfélnek bizonyult a házigazda – több dudaszós, kiszorított helyzetből elengedett dobás is célba ért. Potyogtak a pontok, nem működtek a védekezések. Az első negyedet 4 ponttal a házigazda nyerte. De a második etap elején rögtön fordított a Falco – amely rendezte sorait, főként a védekezését, és sebességet is váltott. a 2-8-as szombathelyi roham után időt is kért a hazai kispad (13. perc: 28-30). Visszatérve a pályára Diggs hintett egy triplát. De aztán csak felzárkózott a Szeged, ismét kiélezett lett a csata (18. perc: 36-38). Támadásban tűnt tanácstalannak, lassúnak a Falco. A szombathelyiek szerencséjére Perl és Clark roppant ponterősen játszott. Időkérés után sem tudott igazán meglépni a vasi alakulat – extrán dobó, az első félidő hajrájában két hármas is elsüllyesztő ellenfele ott loholt a nyomában. Így döntetlen állásnál vonultak nagyszünetre a csapatok (20. perc: 44-44).

A második félidőt 8-0-val kezdte az érezhetően koncentráltabb Falco – rögtön időt kért a Szedeák (22. perc: 44-52). Majd visszatéve a pályára próbált ismét, sokadszor is zárkózni. D ezt a rohamot már visszaverte a szombathelyi gárda – olyannyira, hogy 10 pont fölé növelte az előnyét (26. perc: 48-61). Kezdte bedarálni ellenfelét a címvédő. Szinte minden támadását ponttal zárta a Falco, míg a házigazdának többször is lejárt a támadóideje. Kezdett eldőlni a mérkőzés sorsa. A házigazda dobált mindenhonnan, egyéni megoldásokkal, bravúrpontokkal próbált meccsben maradni – mérsékelt sikerrel. A negyedik játékrész 13 pontos Falco-előnyről kezdődött (30. perc: 56-69) – és azért innen a sárga-fekete gárda nem igazán szokott kikapni. Sőt, negyedik negyedet 8-0-val nyitott a Falco, 20 pontot fölé az előnye (33. perc: 56-77) – nem maradt nyitott kérdés. De aztán még csak időt kellett kérnie Konakov mesternek (64-77) – talán túlságosan megnyugodott a csapata. Türelmesebb játékra váltott a Falco, rutinos módon hozta le a hajrát (38. perc: 69-83). A végén ugyan szorossá tette az eredményt a Szeged, de ennek nem volt jelentősége – reális esélye ugyanis nem volt a győzelemre.