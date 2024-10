Presztízsmeccset rendeznek szerdán este az Aréna Savariában. A hatszoros bajnok – címvédő – fogadja a háromszoros aranyérmest. Árnyalja a képet, hogy az utóbbi években a Falco egyeduralkodó a honi mezőnyben, az utolsó öt befejezett NB I.-es kiírást megnyerte, míg a Körmend 2003-ban gyűjtötte be az utolsó bajnoki címét. A Falco az idei szezon is parádésan kezdte, két sima bajnoki győzelemmel (PVSK, Kecskemét), közte egy lengyelországi (Wroclaw) Bajnokok Ligája-bravúrral. A Körmend szezonrajtja kissé nyögvenyelősre sikeredett: kezdésként belefutott egy kiadós vereségbe az Alba pályáján, majd hazai pályán nagy csatában gyűrte le az újonc PVSK-t. A vasi rangadónak is a Falco fut neki esélyesként: két csapat teljesen már erőt képvisel, teljesen más célokért küzd.

Szerdán este ismét vasi kosárklasszikus

Fotó: Cseh Gábor



– Én is úgy érzem, hogy kifejezetten jól kezdtük a szezont mind a hazai, mind a nemzetközi porondon – fogalmazott Perl Zoltán, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely saját nevelésű csapatkapitánya. – Főleg az volt fontos, hogy néhány nappal a lengyelországi BL-győzelem után Kecskeméten és jó ritmusban játszottunk, nyoma nem volt a csapaton a fáradtságnak – ezt a ritmus kell tovább vinnünk, ebben a tempóban, ezzel az agresszivitással kell játszanunk a folytatásban is. Ugyanakkor még nem vagyunk csúcsformában, tudunk, sőt kell is ennél jobban játszani – most ott tartunk, ahol a szezon ezen szakaszában tartanunk kell. És máris itt az újabb feladat, a Körmendet fogadjuk. Bár a papírforma a mi sikerünket sejteti, a Körmend ellen soha nem lehet biztosra menni. Egy vasi rangadón nem számít a helyezés, a forma – bármi megtörténhet. Ennek megfelelően komolyan felkészültünk a meccsre. A Körmend pontjai zömét a két amerikai mezőnyember szerezte – őket le kell védenünk. Tovább ügyelni fogunk arra is, hogy ne dobjanak könnyű hármasokat, és ezáltal ne jöjjenek lendületbe. De mindent el fogunk követni azért, hogy győzelemmel szolgáljuk ki szurkolóinkat!

Árnyalja a képet, csorbítja a rangadó „látványvilágát”, hogy a körmendi szurkolói csoportok (Red Devils, MTE Ultras, Körmend Youth) bojkottálni fogják a Falco–Körmend derbit. Szerintük ugyanis kevés jegyet küldött Körmendre a szombathelyi klub. Érdeklődtünk e témáról a Falcónál, ahol elmondták, hogy a kötelezően előírtnál is több belépőt kapott a piros-fekete tábor, amely hétvégén győzelmet ünnepelhetett a PVSK ellen (91-84). A piros-feketék edzője elismerően beszélt a nagy riválisról.