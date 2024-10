Távozik az SZKKA fiatalja, Pankotai Luca

Forrás: SZKKA

– Először is szeretném megköszönni ezt az utazást, amit átélhettem a csapattal, igaz leginkább külső szemlélőként, de így is örök emlék marad. Rövidebbre sikerült az itt létem mint ahogy gondoltam, de mindennek megvan az oka. Nehéz döntés elé állított az élet, mivel a saját karrierem építésében benne van a megfelelő játéklehetőség, de most úgy alakult, hogy ezt a lehetőséget máshol kell megragadnom. Rengeteg mindent tanultam a kicsit több mint egy év alatt, amíg itt voltam. Fáj a búcsú, hiszen nem így kalkuláltam. Nehéz volt a gyerekeket is elengedni, hiszen bennük olyan szeretet van és kötődés, de megígértem nekik, hogy ha olyan helyen játszanak és az időm engedi mindenképp megnézem őket. Most is büszke vagyok rájuk, de abban a helyzetben még büszkébb leszek. A felnőtt csapatot is mindenképp követni fogom és meccsre is szeretnék majd kimenni. A legfontosabb szó, amit mondhatok az a köszönöm. Köszönöm a szurkolóknak, hogy támogattak a sérülésem alatt is. Köszönöm a klubnál dolgozóknak, hogy bármilyen kérdéssel/kéréssel fordulhattam hozzájuk. Köszönöm a felnőtt stábnak, hogy segítettek a fejlődésben. Köszönöm a csapatnak, hogy itt lehettem és rengeteget tanulhattam. Köszönöm a szülőknek, hogy támogattak és megértőek voltak. Köszönöm a gyerekeknek, hogy velük minden edzésen feltöltődhettem és ennyire szerettek – fogalmazott Pankotai Luca.