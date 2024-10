Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–Vasas SC 30-30 (13-15). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 480 néző, NB I.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Bóna, Földesi.

Az SZKKA Pődör Rebeka révén mentett pontot

Fotó: © Cseh Gábor



SZKKA: N. De Almeida – Varga N., Malovics, Szmolek 2, Bujnochová 3, Pődör R. 9, Kazai 7. Csere: Marinovic – Kulcsár D. 3, Pődör B. 3, Djatevszka, Szeberényi, Balogh P., Akijama 3, Gönczöl, Török. Edző: Bo Ruudgard.

Vasas: Zsigmond P. – Domokos D. 3, Juhász F 2., Szilovics 4, Dubán 3, Boldizsár 2, Oláh K 8. Csere: Mészáros V. – Szabó L., Varjas, Farkas Johanna 2, Mihályi P. 2, Dombi K., Mile, Ferenczy D., Nagy N. 4. Edző: Konkoly Csaba.

Az eredmény alakulása: 7. perc: 2-5. 12. perc: 3-7. 17. perc: 6-11. 23. perc: 10-12. 27. perc: 11-14. 36. perc: 18-18. 42. perc: 22-20. 46. perc: 22-22. 53. perc: 26-26. 57. perc: 28-27.

Kiállítások: 8 ill. 8 perc.

Hétméteresek: 4/4 ill. 4/4.

Szombaton este az NB I.-es női kézilabda bajnokság ötödik játéknapján azzal a céllal fogadta az SZKKA a Vasas együttesét a Haladás Sportkomplexumban, hogy folytassa hazai győzelmi szériáját. A szokásos teltházas találkozó azonban rémálomszerűen indult a házigazda számára, ugyanis az első négy percben kétszer is emberhátrányba került. Gyorsan meg is lépett a Vasas, több mint öt percre volt szükségük a hazaiaknak, hogy megszerezzék az első góljukat. A szombathelyi gépezet viszont továbbra is akadozott, 3-6-os állásnál Bo Rudgaard kérte ki első idejét.