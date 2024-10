A Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia Sport Kft. (SZKKA) taggyűlése, valamint a sportegyesület közgyűlése megszavazta, hogy a Sport Kft.-ben és a sportegyesületben is felállításra kerül az önkormányzati részvétellel működő felügyelőbizottság, továbbá elfogadta, hogy a felügyelőbizottságokba az önkormányzat a megszavazott Koczka Tibor személyében egy tagot delegál - olvasható az SZKKA közleményében.

Az SZKKA egy összetartó közösség

A létrehozott felügyelőbizottságok – melyeknek Koczka Tibor mellett a szülők képviseletében Vanesson Dóra, a szurkolók képviseletében Pataki Tibor a tagja – a jövő héten meg is tartják alakuló ülésüket. Ezzel minden akadály elhárul az elől, hogy a 2023. évi költségvetésben biztosított 15 millió forint támogatást megkapja klubunk.

A Szombathelyi KKA továbbra is transzparensen és a várossal együttműködve üzemel. Az önkormányzat együttes feltételeit is teljesítettük, ezért bízunk benne, hogy Dr. Nemény András polgármester is betartja a májusi szurkolói ankéton elhangzott ígéretét, miszerint „amennyiben felügyelőbizottsági tagot delegálhat a város a Sport Kft-be és az egyesületbe, akkor már maga a delegáció ténye után megkapja a pénzt a klub.”

Az SZKKA egy olyan összetartó közösség, melynek a csapatai Szombathely hírnevét öregbítik évről-évre.

Utánpótláscsapataink sikerei mellett a felnőtt gárdánk a tavalyi veretlen szezon után újoncként az NB I élmezőnyében vitézkedik. A sajátnevelésű, élvonalban brillírozó játékosok a szombathelyi gyerekek példaképei. Szeretnénk, ha a városvezetés is felismerné, hogy Szombathelynek szüksége van a kézilabdára és a várossal közösen érhetjük el, valamint élhetjük meg az SZKKA sikereit a szezonban.