Szentgotthárdi VSE–Köfém SC 5:3 (3485-3420). Szentgotthárd, teke Szuperliga-mérkőzés.

Szentgotthárd: Borsos 595, Cseh B. 553, Cserpnyák M. 554, Oswald 566, Walcher 591, Pákai 626. Edző: Tróbert József.

Az első sorban Borsos Bence jó játékkal nyert, míg Cseh Bence gyengébb teljesítménnyel veszített, 1:1 volt az állás, viszont a faelőny a szentgotthárdiaknál volt. A második sorban egy szoros győzelem és egy szoros vereség következett: Cserpnyák Martin nagy csatában nyert, Oswald Dániel nagy csatában kikapott: 2:2 volt az állás, a faelőny továbbra is a hazaiaknál volt. Az utolsó körben Pákai Zsolt remekül versenyzett, 626 fát dobott. Walcher Roman is jól dobott, de kikapott. A meccset végül 5:3-ra nyert a Szentgotthárd.

Ifjúsági: 0:4 (1108-1146). Reibling/Karba B. 551, Kropf 557.

Teke: a szentgotthárdi csapat tekézője, Pákai Zsolt 626 fával a meccs legjobbja voltFotó: Unger Tamás

Teke: répcelaki siker a helyi rangadón

Balogunyom TK–Répcelaki SE 3:5 (3580-3623). Répcelak, teke Szuperliga-mérkőzés.

Balogunyom: Biró 590, Horváth M. 641, Cserei/Virág 556, Svajda Z. 601, Kuslics 580, Szabó A. 612. Edző: Svajda Győző.

Répcelak: Móricz 653, Danóczy 616, Iványi 563, Tóth Á. 567, Kozma 644, Molnár 580. Edző: Kiss Zsolt.

Az első sorban Biró Benjamin jó játéka is kevés volt a remeklő Móricz Zoltán ellen. Horváth Márton nagyszerű teljesítményt nyújtva (641 fa) győzte le a szintén jó teljesítményt nyújtó Danóczy Richárdot: 1:1 volt az állás és 38 fával a répcelakiak vezettek. A középső sorban Cserei Gábort a 67. gurítástól Virág Bence váltotta, aki jól szállt be a játékba, de a pont így is a vendég Iványi Tamásé lett. Svajda Zoltán egy gyengébb első szett után feljavult és megszerezte a csapatpontot Tóth Áronnal szemben: 2:2 és 11 fás répcelaki vezetés. A befejező sorban nagy küzdelem alakult ki. Kuslics Gergely ellen a válogatott Kozma Károly nagyon jó játékkal szerezte meg a pontot. Szabó Attila egyenletes jó teljesítményt nyújtva győzte le Molnár Pált. A mérkőzést így nagy csatában 5:3-ra a Répcelak nyerte.

A dobogós helyezésért küzdő Répcelak sorsát megnehezítette a balogunyomi csapat, mely az eddigi legjobb eredményét érte el a répcelaki pályán.

Ifjúsági: 4:0 (1095-1050). Tóth L. 538, Völgyi 557, illetve Szíjártó 528, Kiss B. 522.