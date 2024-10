– Sportos család a miénk, édesapám futballozott, édesanyám tornázott, magam is kacérkodtam a tornával, de a futball gyorsan beszippantott – utalt a kezdetekre Vatamaniuc-Bartha Dávid. – A Király SE színeiben nagypályáztam, de mindig szerettem a teremtornákat. Egy téli U15-ös futsaltornán egészen jól teljesítettem, én lettem a gólkirály – ekkor keresett meg a Haladás. Én pedig belekóstoltam a futsalba. Az elején párhuzamosan csináltam a nagypályát és a kispályát – végül választanom kellett. Nem volt könnyű döntés, mert nagypályán sem voltam ügyetlen – de hosszas mérlegelés után a futsal mellett tettem le a voksomat. Amit azóta sem bántam meg. Ha valamit csinálok, azt mindig teljes szívvel, nagy odafigyeléssel teszem. Ennek megfelelően minden energiámat a futsalra fordítottam – fiatalként is tudtam, hogy profi sportoló akarok lenni. A Haladásnál bizalmat kaptam, és lehetőséget a bizonyításra, a fejlődésre. Szükségem volt három-négy évre, hogy igazán ráérezzek a játékra, türelmesen, fokozatosan lépkedtem előre a ranglétrán. Már a tavalyi szezon második fele is jól sikerült, a kupadöntőben és a bajnoki döntőben kifejezetten jól ment a játék. Az idei szezon pedig egyelőre tökéletesen alakul, minden percét élvezem.

– Egy sportoló számára a válogatottság a legnagyobb megtiszteltetés, minden erőmmel azon leszek, hogy bent ragadjak a keretben. Az osztrákok ellen is bizonyítani szeretném, hogy ilyen szinten is lehet rám számítani – annak pedig külön örülök, hogy a Haladás-pályán játszhatunk Ausztriával. A Haladással két évvel meghosszabbítottuk a szerződésemet – legjobban az ország legjobb csapatában lehet fejlődni. Úgy vélem, még lehetek jobb játékos – amiért keményen dolgozom. És nagyon várom a Bajnokok Ligáját! – zárta szavait Dávid.

TG