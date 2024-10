A korábbi hányatott időszak után ismét működik a Haladás VSE tenisz szakosztálya - Mayer László szakosztályvezető-edző, és Mihály István edző irányításával.

Megnyitott a teniszsátor

Fotó: Unger Tamás

-Júliusban kezdtük el a munkát, a nulláról indultunk el, egyetlen igazolt játékosunk sem volt - árulta el Mayer László szakosztályvezető. - Ma már 34 sportolónk van - szeretnénk ismét szép eredményeket elérni a versenysportban. Szintén nagyon fontos feladatunka tartottuk, hogy ismét legyen teniszsátor, fedett pálya a városban. Az erőfeszítséseinket pedig siker koronázta, úgy hat év után végre ismét lehet télen is teniszezni Szombathelyen: a Sportligetben három fedett pálya várja a sportág kedvelőit. Így télen is tunk dolgozni, valamint a bérlőket is ki tudjuk szolgálni.

Pezsgőztek a teniszezők

Már pályára is léptek az elő teniszezők a sátorral fedett pályákon - az első mérkőzést pedig egy rögtönzött kis pezsgőzéssel ünnepelték meg a klub és a szakosztály vezetői, a támogatói kör, valamint az első meccs résztvevői.