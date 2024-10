Parádésan zárták a Torna Világkupát a magyar tornászok. Mészáros Krisztofer nyújtón aranyérmet, korláton ezüstérmet gyűjtött be, valamint ezen a szeren a 2024-es Challenge Világkupa-széria első helyezettje lett. Závory Szilárd nyújtón megszerezte élete első Vk-érmét, harmadikként zárt, míg Mayer Gréta talajon ezüstéremmel gazdagodott.

Fotó: Freschli József / Forrás: MATSZ

A Waberer’s Challenge Világkupa döntőinek második napján mindegyik fináléban volt kiért szorítani a helyszínre kilátogató számtalan magyar szurkolónak. A férfiak ugráson, a hölgyek gerendán kezdtek. Utóbbi szeren Makai Lilla 12.066 ponttal az ötödik helyen végzett. Ugráson Závory Szilárd 14.066 egységgel, mindössze két századdal maradt le a dobogóról, így negyedikként fejezte be a viadalt. Következett a női talaj és a férfi korlát döntője. Mayer Gréta 12.900 pontot kapott, amellyel a második pozíciót érte. Mészáros Krisztofer korláton 14.066 ponttal szintén a dobogó második fokára állhatott. Következett nemcsak a vasárnapi nap, de a Waberer’s Challenge Világkupa utolsó fináléja: a nyújtó, ahol Závory Szilárd és Mészáros Krisztofer is szerepelt. Mindkét magyar tornász remek gyakorlatot mutatott be: Závory Szilárd 13.300 ponttal harmadik helyen zárt, ezzel hazai közönség előtt szerezte meg első Világkupa érmét.

- Életem első Világkupa győzelme ez a mai, így nekem a bronzérem most nagyon fényesen csillog. Reménykedtem, hogy meglesz a bronzérem, és sikerült. Nyújtón a harmadik, ugráson a negyedik helyen végeztem, elégedett vagyok. Ez ad lendületet a jövő heti Mesterfokú Bajnokságra - nyilatkozta a MATSZ honlapjának Závory Szilárd.