A selejtezőkkel vette kezdetét a szombathelyi megmérettetés a Schaeffler Arena Savariában. A viadalon 30 ország tornászai mérték össze tudásukat, köztük természetesen a magyar delegáció tagjaival. A hölgyeknél Mayer Gréta ugráson elsőként (12.975), talajon harmadikként (12.850) került a döntőbe. Talajon az élete első Vk-ján szereplő Kutasi Hanna 12.000 ponttal zárt. Gerendán Makai Lilla 12.300 egységgel hetedikként kvalifikált a legjobbak közé, Kutasi 10.700 ponttal fejezte be a viadalt. Felemáskorláton Makai ötödik helyen (12.500) jutott a fináléba, Mayer Gréta 12. (11.150) lett.

A férfiaknál talajon Mészáros Krisztofer 14.100 ponttal elsőként került a döntőbe, míg Molnár Botond 13.350 egységgel zárt. Lólengésen Tomcsányi Benedek (13.700) elsőszámú tartalék, Kiss Balázs 13.200 ponttal fejezte be a versenyt, gyűrűn azonban javított, hiszen (13.700; 3. hely) bejutott a döntőbe, Tomcsányi pedig - csakúgy, mint a lólengésen- elsőszámú tartalék (13.400). Ugráson Závory Szilárd 14.125 ponttal kvalifikált (3.hely) a legjobbak közé. Korláton Mészáros (13.500; 6. hely) döntőzik, Závory a 11. helyen zárt. A selejtezőnap utolsó szere a nyújtó volt, ahol Mészáros megszerezte harmadik döntőjét is (14.000; 1 hely) Závory Szilárd pedig hetedikként jutott fináléba (12.700).

Torna VK: elbúcsúztatták az Európa-bajnok Dévai Boglárkát és az Eb-bronzérmes Vecsernyés Dávidot

Fotó: Freschli József / Forrás: MATSZ

A döntők előtt a Magyar Torna Szövetség (MATSZ) ünnepélyes keretek között búcsúztatta el az Európa-bajnok Dévai Boglárkát és az Eb-bronzérmes Vecsernyés Dávidot, akik így hivatalosan is lezárták pályafutásukat. A ceremónia után teltház előtt megkezdődtek a finálék a szombathelyi Schaeffler Arena Savariában. A férfiak talajon, míg a hölgyek ugráson kezdték meg a versenyzést. Az uraknál Mészáros Krisztofer első helyen jutott a legjobbak közé. Az olimpiai 9. helyezett tornász parádés gyakorlatot mutatott be, és 14.433 ponttal magabiztosan megnyerte a talajfinálét.

Torna VK: Mészáros nyert talajon

Fotó: Cseh Gábor

- Remek érzés, hogy diadalmaskodni tudtam - fogalmazott Mészáros Krisztofer. - Első helyen jutottam a döntőbe, és az is volt a célom, hogy ezt megőrizzem. Igyekeztem odafigyelni a gyakorlatomra, ez sikerült és győzni tudtam. Nagyon jó érzés volt visszatérni ezen a Világkupán, mindenképpen szerettem volna elindulni ezen a versenyen, hiszen most is rengetegen vannak kint és szurkolnak, nagyon hálás vagyok érte.