Ahogy arról beszámoltunk, második mérkőzését is elvesztette a Ferencváros a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában: a magyar bajnok csütörtökön hazai pályán 2-1-re kapott ki az angol Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspurtól. Nem Varga Barnabáson múlt, hogy ebből nem lett pontszerzés, ugyanis a Fradi szentpéterfai támadója ismét góllal segítette csapatát, vagyis pontosabban gólokkal, csak az egyiket les címén érvénytelenítették, pedig azzal vezetést szereztek volna a fővárosi zöld-fehérek.

Varga Barnabás egy lesgólt és egy szabályos találatot is szerzett

Fotó: Török Attila / Forrás: Nemzeti Sport

Az ítélet nemcsak a magyar, de az angol sajtóban is nagy port kavart. Még a TNT szakkommentátora, az egykoron a Tottenham mezét 377 mérkőzésen magára húzó Glenn Hoddle sem értette a döntést - írja a Magyar Nemzet.

– Ezt megúszta a Spurs, érvényes gól volt. Nem értem, miért lenne les. Az egész életemet a futballban töltöttem, meg tudom állapítani, hogy Adama Traoré nem zavarta a kapusunkat, noha mozgott a Spurs kapuja felé – magyarázta a korábbi középpályás.

Később egy fotóval bizonygatták Hoddle-nek, hogy helyes döntés született. Az ábra alapján centiméteres lesről ugyan lehetett szó, de nem mindegy, melyik pillanatban húzták meg a vonalat, hiszen Varga nagy sebességgel érkezett.

Hoddle „a bizonyíték” ellenére is kitartott a véleménye mellett.

– Nehéz döntés. Látom a vonalakat, de nem vagyok biztos benne. Azt gondoltuk, hogy Traoré miatt ítéltek lest, de most kiderült, hogy Varga miatt. Bár tényleg nehéz dönteni, én továbbra is úgy látom, hogy a Spurs ezt most megúszta - fogalmazott.

Az angol bulvárlapok közül a The Sun és a Daily Star minden idők legrosszabb lesítéletéről írt, és a megállapítással több szurkoló is egyetértett.

A BBC és a Sky Sports ennél visszafogottabb volt, mindkét portál csak annyit jegyzett meg, hogy centiméteres les miatt érvénytelenítették a Fradi vezető gólját.

Varga Barnabás így nyilatkozott a mérkőzés után:

Azt gondolom, jól játszottunk, de csalódottak vagyunk, több volt benne. Persze, ez a Tottenham, de volt esélyünk, tényleg több volt benne. Az első félidei lesgólomnál egyáltalán nem éreztem, hogy lesen lettem volna, de a játékvezető így döntött. Nekünk kellett volna szerezni az első gólt, jobbak voltunk, két nagy helyzetünk volt, ők lecsorgóból találtak be. Sajnos, nem jött ki a lépés

– mondta Varga Barnabás, az FTC gólszerzője az M4 Sportnak a lefújást követően.