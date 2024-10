ISA Haladás–Körmendi FC 2-0 (2-0). Szombathely, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Pázsi M.

Haladás: Bukreiev – Kozári, Szabó B., Mozsár, László, Illés (Sipos-Kiss), Balogh F. (Baján), Csörnyei (Zsédely), Horváth H., Abért, Bene (Bolla). Edző: Horváth András.

Körmend: Sály D. – Pálmai, Holecz, Lakosi, Osvald (Sály P.), Molnár L., Pergel (Sály G.), Kovács K. (Szijjártó Áb.), Sipos (Jóna), Szijjártó Ár., Nagy B. Edző: Dobos Sándor.

Gólszerző: Illés (2).

Jól kezdett a hazai gárda, jöttek a helyzetek, és a gólok is – a 10. percben már 2-0-ra vezetett a vendéglátó. De a folytatásban a jobbnál jobb helyzeteket is elpuskázta. Fordulás után sem változott a játék képe: a Haladás uralta a meccset, sok helyzetet alakított ki, de képtelen volt kapuba találni – a kapufát háromszor is eltalálta. Ugyanakkor a győzelmét egy pillanatig nem fenyegette veszély – az ISA egy szervezett, kulturáltan focizó csapatot vert meg. A Haladás a továbbra is az őszi elsőségért küzd, ehhez már „csak” két meccset kell megnyernie.

Vármegyei I. osztály: gázolt a rangadón a Király



Király SE–Sárvár FC 5-0 (2-0). Szombathely, v.: Marton A.

Király: Szlámer – Schimmer (Nagy Á.), Szabó B., Kudron (Fliegler), Czöndör, Rózsás (Vilics), Halmosi (Karvalics), Matyas Robert, Szentkirályi, Tóth M., Németh M. (Németh G.). Edző: Hegyi László.

Sárvár: László – Kovács B. (Németh Á.), Könczöl, Szemes (Biró), Takács, Fider, Csákvári (Varga Á.), Potyi, Vajda, Tóth M., Csonka. Edző: Nagy Dániel.

Gólszerzők: Halmosi (2), Kudron (2), Szabó B.

A szezon talán eddigi legjobb teljesítményét nyújtotta a hazai csapat – gólratörően, agresszívan futballozott. A végeredmény összességében tükrözi is a játék képét – a mai napon ennyivel biztosan jobb volt a Király a Sárvárnál.



Vasvár VSE–Csepregi SE 2-0 (1-0). Vasvár, v.: Vass I.

Vasvár: Kántor – Sipos, Gotthárd (Horváth B.), Horváth A., Czövek, Dávid, Péter (Vincze), Pálla (Németh R.), Tausz, Márton, Holdosi (Elekes). Edző: ifj. Sziffer István.

Csepreg: Kótai – Koósz, Sándor (Németh Cs.), Takács Ke. (Stampf), Takács D., Balogh-Sövér, Nika B., Nika Á., Lukács, Vizi, Takács Kr. Edző: Steiner Zsolt.

Gólszerzők: Pálla, Kótai (öngól).

A két alacsony átlagéletkorú csapat közül a hazai gárda birtokolta többet a labdát – és egy szép fejesgóllal meg is szerezte a vezetés. Sőt, a hazai mezőnyfölény újabb gólt eredményezett – igaz, ehhez kellett egy vendégjátékos szerencsétlen közbeavatkozása is. Megérdemelt győzelmet aratott a Vasvár, amelynek csapatában csak saját nevelésű, vagy helyi kötődésű futballista szerepelt – valamint ismét bemutatkozott a felnőttek között egy 16 éves játékos, Horváth Bálint, akinek jár a gratuláció.